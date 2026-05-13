Uwaga! GIS wycofuje produkt dla dzieci. Chodzi o tę partię

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/congerdesign
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/congerdesign

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce dla dzieci. Chodzi o określoną partię herbatki fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia.

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia. Jej producentem są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A.; Zakład Produkcyjny w Bochni.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego niniejszy produkt jest znacznie zanieczyszczony i stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Procedura wycofania produktu z obrotu

GIS przekazał, że producent uruchomił procedurę wycofania produktu z obrotu, wstrzymał sprzedaż i zabezpieczył posiadany zapas produktów przed sprzedażą i wysyłką do odbiorców oraz poinformował wszystkich odbiorców kwestionowanej partii o wycofaniu produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu herbatki i nakazującą wycofania jej z obrotu oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

GIS zaznaczył, że nie należy spożywać określonej partii produktu. Alkaloidy pirolizydynowe są toksycznymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez ponad 6000 gatunków roślin w celach obronnych. Są poważnym zanieczyszczeniem żywności (ziół, herbat, miodów). Mogą powodować ostre i przewlekłe uszkodzenia wątroby. Potencjalne mogą mieć działanie rakotwórcze.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych