Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce dla dzieci. Chodzi o określoną partię herbatki fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia.
Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia. Jej producentem są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A.; Zakład Produkcyjny w Bochni.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego niniejszy produkt jest znacznie zanieczyszczony i stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.
Procedura wycofania produktu z obrotu
GIS przekazał, że producent uruchomił procedurę wycofania produktu z obrotu, wstrzymał sprzedaż i zabezpieczył posiadany zapas produktów przed sprzedażą i wysyłką do odbiorców oraz poinformował wszystkich odbiorców kwestionowanej partii o wycofaniu produktu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu herbatki i nakazującą wycofania jej z obrotu oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.
GIS zaznaczył, że nie należy spożywać określonej partii produktu. Alkaloidy pirolizydynowe są toksycznymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez ponad 6000 gatunków roślin w celach obronnych. Są poważnym zanieczyszczeniem żywności (ziół, herbat, miodów). Mogą powodować ostre i przewlekłe uszkodzenia wątroby. Potencjalne mogą mieć działanie rakotwórcze.
PAP/tt
