Smutna wiadomość. Nie żyje pan Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej” – żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski walczący w Śródmieściu w batalionie „Zaremba-Piorun” - poinformował na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Rafał Trzaskowski przypomniał, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA.
Cześć Jego pamięci
— zakończył swój wpis prezydent stolicy.
Jarosław Piekałkiewicz
Jarosław Piekałkiewicz urodził się 24 lipca 1926 r. w Poznaniu.
Podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie „Zaremba-Piorun” (2. kompania, II pluton). Po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej. Był jeńcem Stalagu 344 (318) Lamsdorf, Stalagu IX C Bad Sulza oraz Stalagu IX A Ziegenhain.
PAP/tt
