Na wieczną wartę odszedł Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej” - żołnierz Armii Krajowej. W tym roku skończyłby 100 lat

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X/@trzaskowski_
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X/@trzaskowski_

Smutna wiadomość. Nie żyje pan Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej” – żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski walczący w Śródmieściu w batalionie „Zaremba-Piorun” - poinformował na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski przypomniał, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA.

Cześć Jego pamięci

— zakończył swój wpis prezydent stolicy.

Jarosław Piekałkiewicz

Jarosław Piekałkiewicz urodził się 24 lipca 1926 r. w Poznaniu.

Podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie „Zaremba-Piorun” (2. kompania, II pluton). Po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej. Był jeńcem Stalagu 344 (318) Lamsdorf, Stalagu IX C Bad Sulza oraz Stalagu IX A Ziegenhain.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych