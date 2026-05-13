Urząd Miejski w Gliwicach planuje czterotygodniową interwencyjną deratyzację starówki, która ma zostać przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca. Poinformował, że to odpowiedź na sygnały mieszkańców dotyczące szczurów.
Deratyzacja ma objąć obszar w granicach ul. Dolnych i Górnych Wałów, czyli w najbliższym otoczeniu gliwickiego rynku.
Zapytanie ofertowe – ogłoszone przez magistrat – obejmuje zakup, montaż i demontaż 120 karmników deratyzacyjnych, uzupełnianie trutki dwa razy w tygodniu oraz zbieranie na bieżąco martwych gryzoni i dostarczanie ich do punktu utylizacji.
Propozycja firm deratyzacyjnych
Firmy zainteresowanie przeprowadzeniem deratyzacji mogą składać propozycje cenowe do 19 maja.
To odpowiedź na zgłoszenia kierowane m.in. do prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki oraz miejskich służb. (…) Troska o estetykę, bezpieczeństwo i komfort życia Gliwiczan wymaga szybkiej reakcji wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy
— poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Deratyzacja będzie prowadzona na terenach publicznych. Biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaznaczyło, że to nie zwalnia zarządców lub właścicieli terenów prywatnych z przeprowadzenia deratyzacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
PAP/mly/tt
