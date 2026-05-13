Gliwice podejmą walkę ze szczurami! Wiadomo, jaki region obejmie deratyzacja

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/wolfgangvogt_lb
Urząd Miejski w Gliwicach planuje czterotygodniową interwencyjną deratyzację starówki, która ma zostać przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca. Poinformował, że to odpowiedź na sygnały mieszkańców dotyczące szczurów.

Deratyzacja ma objąć obszar w granicach ul. Dolnych i Górnych Wałów, czyli w najbliższym otoczeniu gliwickiego rynku.

Zapytanie ofertowe – ogłoszone przez magistrat – obejmuje zakup, montaż i demontaż 120 karmników deratyzacyjnych, uzupełnianie trutki dwa razy w tygodniu oraz zbieranie na bieżąco martwych gryzoni i dostarczanie ich do punktu utylizacji.

Propozycja firm deratyzacyjnych

Firmy zainteresowanie przeprowadzeniem deratyzacji mogą składać propozycje cenowe do 19 maja.

To odpowiedź na zgłoszenia kierowane m.in. do prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki oraz miejskich służb. (…) Troska o estetykę, bezpieczeństwo i komfort życia Gliwiczan wymaga szybkiej reakcji wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy

— poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Deratyzacja będzie prowadzona na terenach publicznych. Biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaznaczyło, że to nie zwalnia zarządców lub właścicieli terenów prywatnych z przeprowadzenia deratyzacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

PAP/mly/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

