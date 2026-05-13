Pijany kierowca z Zimbabwe potrącił kobietę i... oferował „blika” za milczenie!

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Na ulicach Lublina afrykański imigrant potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Jak wynika z relacji reportera portalu lublin112.pl, obywatel Zimbabwe usiłował również przekupić świadków wypadku, by ci nie wzywali policji. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ul. Podzamcze w rejonie skrzyżowania z ul. Ruską w Lublinie. Kierujący Hondą obywatel Zimbabwe, omijając inne auta, wjechał wprost na pasy i potrącił kobietę.

Na pomoc poszkodowanej ruszyli świadkowie, wśród których był reporter portalu lublin112.pl

— czytamy w serwisie.

Akt desperacji Afrykanina

Sprawca wypadku usiłował przekupić „blikiem” obecne na miejscu osoby. Wszystko dlatego, że chciał uniknąć odpowiedzialności w związku z tym, że był pod wpływem alkoholu. Akt desperacji zakończył się niepowodzeniem.

Na miejscu pojawiły się jednostki ratunkowe, w tym straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Funkcjonariusze usiłowali też wykonać badania alkomatem, aby określić dokładny poziom alkoholu w organizmie kierowcy.

Ten jednak zaczął się awanturować, dlatego konieczne było użycie kajdanek

— napisano.

lublin112.pl/X/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych