Na ulicach Lublina afrykański imigrant potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Jak wynika z relacji reportera portalu lublin112.pl, obywatel Zimbabwe usiłował również przekupić świadków wypadku, by ci nie wzywali policji. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.
Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ul. Podzamcze w rejonie skrzyżowania z ul. Ruską w Lublinie. Kierujący Hondą obywatel Zimbabwe, omijając inne auta, wjechał wprost na pasy i potrącił kobietę.
Na pomoc poszkodowanej ruszyli świadkowie, wśród których był reporter portalu lublin112.pl
— czytamy w serwisie.
Akt desperacji Afrykanina
Sprawca wypadku usiłował przekupić „blikiem” obecne na miejscu osoby. Wszystko dlatego, że chciał uniknąć odpowiedzialności w związku z tym, że był pod wpływem alkoholu. Akt desperacji zakończył się niepowodzeniem.
Na miejscu pojawiły się jednostki ratunkowe, w tym straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Poszkodowana trafiła do szpitala.
Funkcjonariusze usiłowali też wykonać badania alkomatem, aby określić dokładny poziom alkoholu w organizmie kierowcy.
Ten jednak zaczął się awanturować, dlatego konieczne było użycie kajdanek
— napisano.
lublin112.pl/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760093-pijany-afrykanin-potracil-kobiete-i-probowal-przekupic-swiadkow
