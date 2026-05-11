Wstrząsające odkrycie w Tychach! Egzotyczny wąż został... porzucony w Parku Północnym. Z pomocą ruszyła Straż Miejska

  • Kraj
  • opublikowano:
Boa dusiciel porzucony w parku / autor: FB/Straż Miejska Miasta Tychy
Boa dusiciel porzucony w parku / autor: FB/Straż Miejska Miasta Tychy

Martwy boa dusiciel znaleziony w Parku Północnym wywołał poruszenie wśród spacerowiczów — egzotyczny wąż, najprawdopodobniej porzucony przez właściciela, nie miał szans przetrwać w polskich warunkach. Całą sprawę opisała Straż Miejska Miasta Tychy.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 10 maja. Kilka minut po godzinie 18.00 dyżurny Straży Miejskiej w Tychach otrzymał zgłoszenie dotyczące obecności dużego węża w rejonie Parku Północnego.

Przybyli na miejsce strażnicy, zlokalizowali w cieku wodnym martwego osobnika gatunku boa dusiciel (Boa constrictor), popularnego w hodowlach terrarystycznych. Zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla osób przebywających w parku

— czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wąż został porzucony przez właściciela?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wąż najprawdopodobniej został umyślnie wypuszczony przez właściciela. Egzotyczne gatunki, takie jak boa dusiciel, nie mają szans na przeżycie w naturalnych warunkach panujących w Polsce.

Straż Miejska Miasta Tychy przypomina, że porzucanie zwierząt jest niezgodne z prawem i stanowi przejaw znęcania się nad nimi. Osoby, które nie są w stanie zapewnić właściwych warunków utrzymania zwierzęcia egzotycznego, powinny skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami zajmującymi się ich dalszą opieką.

Czytaj także

FB/Straż Miejska Miasta Tychy/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych