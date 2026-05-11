Martwy boa dusiciel znaleziony w Parku Północnym wywołał poruszenie wśród spacerowiczów — egzotyczny wąż, najprawdopodobniej porzucony przez właściciela, nie miał szans przetrwać w polskich warunkach. Całą sprawę opisała Straż Miejska Miasta Tychy.
Do zdarzenia doszło wczoraj, 10 maja. Kilka minut po godzinie 18.00 dyżurny Straży Miejskiej w Tychach otrzymał zgłoszenie dotyczące obecności dużego węża w rejonie Parku Północnego.
Przybyli na miejsce strażnicy, zlokalizowali w cieku wodnym martwego osobnika gatunku boa dusiciel (Boa constrictor), popularnego w hodowlach terrarystycznych. Zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla osób przebywających w parku
— czytamy w oficjalnym komunikacie.
Wąż został porzucony przez właściciela?
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wąż najprawdopodobniej został umyślnie wypuszczony przez właściciela. Egzotyczne gatunki, takie jak boa dusiciel, nie mają szans na przeżycie w naturalnych warunkach panujących w Polsce.
Straż Miejska Miasta Tychy przypomina, że porzucanie zwierząt jest niezgodne z prawem i stanowi przejaw znęcania się nad nimi. Osoby, które nie są w stanie zapewnić właściwych warunków utrzymania zwierzęcia egzotycznego, powinny skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami zajmującymi się ich dalszą opieką.
FB/Straż Miejska Miasta Tychy/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760046-wstrzasajace-odkrycie-w-tychach-boa-dusiciel-porzucony-w-parku
