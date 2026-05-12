Gdy do remizy w Poroninie wbiegła zdenerwowana kobieta, strażacy OSP wiedzieli, że liczy się każda sekunda. Okazało się, że na lokalnym cmentarzu pod mężczyzną załamała się betonowa płyta grobowca.
Do nietypowej interwencji doszło wczoraj - jak podali strażacy - o godz. 15.50.
— czytamy w oficjalnym komunikacie.
Udana akcja strażaków!
Jak wskazali dalej, „za pomocą drabiny ewakuowali mężczyznę z wnętrza [grobu - przyp. - red.] i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy”.
Następnie przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego i zabezpieczyli uszkodzony grobowiec
— napisano.
W akcji uczestniczył również patrol policji.
FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Poroninie
