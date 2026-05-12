Groźna scena na cmentarzu! Strażacy OSP dosłownie wyciągnęli mężczyznę z... grobu. Szybka reakcja uratowała sytuację

Miejsce zdarzenia / autor: FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Poroninie
Gdy do remizy w Poroninie wbiegła zdenerwowana kobieta, strażacy OSP wiedzieli, że liczy się każda sekunda. Okazało się, że na lokalnym cmentarzu pod mężczyzną załamała się betonowa płyta grobowca.

Do nietypowej interwencji doszło wczoraj - jak podali strażacy - o godz. 15.50.

Gdy strażacy przebywali w remizie, przybiegła kobieta, informując ich, że na cmentarzu pod mężczyzną załamała się płyta betonowa na grobowcu

— czytamy w oficjalnym komunikacie.

Udana akcja strażaków!

Jak wskazali dalej, „za pomocą drabiny ewakuowali mężczyznę z wnętrza [grobu - przyp. - red.] i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy”.

Następnie przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego i zabezpieczyli uszkodzony grobowiec

— napisano.

W akcji uczestniczył również patrol policji.

FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Poroninie/tt

