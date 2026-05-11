Niesamowite! Strażacy pokazali kapliczkę, która przetrwała straszliwy pożar w Puszczy Solskiej! "Nie ma przypadków, są znaki"; "Symboliczne"

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie nienaruszonego pożarem drzewa z kapliczką w Puszczy Solskiej / autor: FB/OSP KSRG Podhorce
Zdjęcie nienaruszonego pożarem drzewa z kapliczką w Puszczy Solskiej / autor: FB/OSP KSRG Podhorce

W Puszczy Solskiej doszło do ogromnego pożaru lasu, który objął znaczną powierzchnię ściółki i poszycia. Co ciekawe, podczas działań gaśniczych strażacy z OSP Majdan Górny zauważyli drzewo z umieszczoną na nim kapliczką, które – mimo że ogień objął teren wokół – pozostały nietknięte. Wymowny wpis w tej sprawie zamieścił Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.

Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej (Lubelszczyzna). Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1,2 tys. ha.

Nie ma przypadków, są znaki”

Zdjęcie nienaruszonego pożarem drzewa z kapliczką w Puszczy Solskiej autorstwa strażaków OSP Majdan Górny szybko zaczęło się rozchodzić dalej.

W komentarzach wiele osób, w tym Mariusz Kamiński, zwraca uwagę na „symboliczny” charakter ujęcia – to kolejny taki przypadek, gdy ogień omija obiekty sakralne.

Nie ma przypadków, są znaki

— napisał jeden z internatów pod postem OSP KSRG Podhorce na Facebooku.

Symboliczne! Druhowie z OSP (OSP Majdan Górny) publikują zdjęcie kapliczki w Puszczy Solskiej, która ocalała ze strasznego pożaru. Święty Florian czuwał nad naszymi strażakami. Dziękujemy Wam za pełną poświęcenia służbę. Czas rozliczyć Kierwińskiego za spóźnione wsparcie dla płonącego Roztocza i nieudolną koordynację działań służb

— wskazał Mariusz Kamiński.

Czytaj także

Ocalały kościół św. Floriana

Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który za wiarę zginął śmiercią męczeńską w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Krakowa w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po 1528 r., gdy spłonęła dzielnica Krakowa – Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

Czytaj także

PAP/X/FB/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych