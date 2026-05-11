W Puszczy Solskiej doszło do ogromnego pożaru lasu, który objął znaczną powierzchnię ściółki i poszycia. Co ciekawe, podczas działań gaśniczych strażacy z OSP Majdan Górny zauważyli drzewo z umieszczoną na nim kapliczką, które – mimo że ogień objął teren wokół – pozostały nietknięte. Wymowny wpis w tej sprawie zamieścił Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej (Lubelszczyzna). Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1,2 tys. ha.
„Nie ma przypadków, są znaki”
Zdjęcie nienaruszonego pożarem drzewa z kapliczką w Puszczy Solskiej autorstwa strażaków OSP Majdan Górny szybko zaczęło się rozchodzić dalej.
W komentarzach wiele osób, w tym Mariusz Kamiński, zwraca uwagę na „symboliczny” charakter ujęcia – to kolejny taki przypadek, gdy ogień omija obiekty sakralne.
Nie ma przypadków, są znaki
— napisał jeden z internatów pod postem OSP KSRG Podhorce na Facebooku.
Symboliczne! Druhowie z OSP (OSP Majdan Górny) publikują zdjęcie kapliczki w Puszczy Solskiej, która ocalała ze strasznego pożaru. Święty Florian czuwał nad naszymi strażakami. Dziękujemy Wam za pełną poświęcenia służbę. Czas rozliczyć Kierwińskiego za spóźnione wsparcie dla płonącego Roztocza i nieudolną koordynację działań służb
— wskazał Mariusz Kamiński.
Ocalały kościół św. Floriana
Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który za wiarę zginął śmiercią męczeńską w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Krakowa w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po 1528 r., gdy spłonęła dzielnica Krakowa – Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.
