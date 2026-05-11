„Po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna jest dorożkarzem prowadzącym działalność na krakowskim rynku, podjąłem decyzję o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym” - poinformował na portalu X Aleksander Miszalski, odnosząc się do nagrania, gdzie mężczyzna maltretuje konie, jednego nawet kopiąc.
W Pajęcznie (woj. łódzkie) doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem mężczyzny, który podczas targów konnych szarpał zwierzęta za ogon. Jednego nawet kopnął, co finalnie skończyło się dla niego źle. Zwierzę postanowiło oddać i uderzyło mężczyznę za pomocą tylnych kopyt. Człowiek padł, jak rażony piorunem.
Okazało się, że mężczyzna pracuje jako dorożkarz w Krakowie. W związku z tym głos zabrał prezydent miasta, Aleksander Miszalski.
Nie ma i nie będzie mojej zgody na przemoc wobec zwierząt. Po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna jest dorożkarzem prowadzącym działalność na krakowskim rynku, podjąłem decyzję o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym
— napisał na portalu X.
Osoby, które dopuściły się przemocy wobec zwierząt, nie mogą z nimi pracować. Od takich osób oczekujemy najwyższych standardów opieki nad zwierzętami i nieposzlakowanej opinii. Dobrostan koni i bezpieczeństwo zwierząt muszą być absolutnym priorytetem, a nie pustym zapisem w regulaminie. W takich sprawach nie będzie taryfy ulgowej.
— dodał Miszalski.
Dorożkarz wyrzucony ze stowarzyszenia
Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich wydało oświadczenie w tej sprawie.
Stanowczo, zawsze odcina się od jakichkolwiek działań i praktyk uderzających w zdrowie i godność zwierząt. Incydent który miał miejsce, nie wydarzył się w związku z naszą pracą na Rynku Głównym w Krakowie. Podchodzimy do koni z troską i poszanowaniem. Nie ma i nie będzie naszej zgody na zachowania takie jak przywoływanym dziś filmie. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o usunięciu winnego agresji wobec konia ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich
— czytamy we wpisie na Facebooku.
