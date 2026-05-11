Wideo

Bestialsko traktował konie - ciągnął za ogon i kopnął. Zwierzę oddało w głowę. Miszalski wyrzucił go "w trybie natychmiastowym"

  • Kraj
  • opublikowano:
Konie na rynku w Krakowie oraz wpisy z portalu X i Facebooka / autor: Fratria/X/Fb
Konie na rynku w Krakowie oraz wpisy z portalu X i Facebooka / autor: Fratria/X/Fb

Po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna jest dorożkarzem prowadzącym działalność na krakowskim rynku, podjąłem decyzję o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym” - poinformował na portalu X Aleksander Miszalski, odnosząc się do nagrania, gdzie mężczyzna maltretuje konie, jednego nawet kopiąc.

W Pajęcznie (woj. łódzkie) doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem mężczyzny, który podczas targów konnych szarpał zwierzęta za ogon. Jednego nawet kopnął, co finalnie skończyło się dla niego źle. Zwierzę postanowiło oddać i uderzyło mężczyznę za pomocą tylnych kopyt. Człowiek padł, jak rażony piorunem.

Wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym”

Okazało się, że mężczyzna pracuje jako dorożkarz w Krakowie. W związku z tym głos zabrał prezydent miasta, Aleksander Miszalski.

Nie ma i nie będzie mojej zgody na przemoc wobec zwierząt. Po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna jest dorożkarzem prowadzącym działalność na krakowskim rynku, podjąłem decyzję o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym

— napisał na portalu X.

Osoby, które dopuściły się przemocy wobec zwierząt, nie mogą z nimi pracować. Od takich osób oczekujemy najwyższych standardów opieki nad zwierzętami i nieposzlakowanej opinii. Dobrostan koni i bezpieczeństwo zwierząt muszą być absolutnym priorytetem, a nie pustym zapisem w regulaminie. W takich sprawach nie będzie taryfy ulgowej.

— dodał Miszalski.

Dorożkarz wyrzucony ze stowarzyszenia

Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich wydało oświadczenie w tej sprawie.

Stanowczo, zawsze odcina się od jakichkolwiek działań i praktyk uderzających w zdrowie i godność zwierząt. Incydent który miał miejsce, nie wydarzył się w związku z naszą pracą na Rynku Głównym w Krakowie. Podchodzimy do koni z troską i poszanowaniem. Nie ma i nie będzie naszej zgody na zachowania takie jak przywoływanym dziś filmie. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o usunięciu winnego agresji wobec konia ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich

— czytamy we wpisie na Facebooku.

xyz/X/Fb

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych