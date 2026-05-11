Gwałtowna zmiana pogody! Alerty burzowe obejmują niemal całą Polskę. IMGW pokazuje specjalną animację opadów

Gwałtowna zmiana pogody! IMGW pokazuje animację / autor: tt/IMGW
Gwałtowna zmiana pogody! Nad Polskę wkracza chłodny front z burzami, a IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 13 województw. Prognozowane są silne opady deszczu, wiatr do 75 km/h, a nawet lokalny grad.

Polska znajduje się w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Niemiec przez północno-zachodnią Polskę w rejon środkowego wybrzeża. Od zachodu w głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny poprzedzony linią zbieżności. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Spadek ciśnienia, pod koniec dnia na zachodzie niewielki wzrost.

Alerty burzowe niemal w całym kraju!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad

— informuje IMGW.

Alerty zaczną obowiązywać o godz. 14 w poniedziałek i potrwają do godz. 1 w nocy we wtorek, 12 maja.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

PAP/tt

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

