Wstrząsający wypadek w Gnieźnie! Stadion zamarł z przerażenia po tym, co stało się z 18-letnim żużlowcem. Motor był kilkanaście metrów dalej

autor: Fratria/X
Podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie pomiędzy Ultrapur Omega a Śląskiem Świętochłowice doszło do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem juniora gospodarzy Patryka Budniaka, który wyleciał poza bandę. Zawodnika przetransportowano do szpitala.

Do feralnego zdarzenia doszło w trakcie 12. biegu niedzielnego meczu. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec gości Leon Szlegiel oraz Budniak szczepili się motocyklami. 18-letni zawodnik gnieźnieńskiego zespołu przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu uderzając jeszcze w klubowy bus. Motor poleciał jeszcze kilkanaście metrów dalej. Szlegiel miał nieco więcej szczęścia, bowiem upadł na tor, ale do parku maszyn wrócił w karetce.

Na stadion wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował Budniaka do szpitala.

Po tym wypadku sędzia zakończył zawody, które wygrał zespół Ultrapur Omega 43:23.

tkwl/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

