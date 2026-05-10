„Przeniesienie brygady do Polski? Nasi żołnierze i ich rodziny to pokochają. Polska to ulepszenie w stosunku do Niemiec. Mieszkałem tam: jakość życia dorównuje Niemcom (i części USA) pod wieloma względami” - napisał analityk Peter Doran na portalu X, odnosząc się do pomysłu relokacji żołnierzy USA z Niemiec do Polski.
Donald Tusk nie zaskoczył i postawił interes Niemiec na pierwszym miejscu. Pytany, czy Polska powinna się postarać o relokację żołnierzy USA, którzy opuszczają Niemcy, powiedział: „Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie pozwolę na to, żeby Polska była wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Nie można być bardziej amerykańskim niż ja jestem od zawsze”. Szef Koalicji 13 Grudnia dodał zdanie, które nawet koło prawdy nie leżało…
Nie można być bardziej amerykańskim niż ja jestem od zawsze
— stwierdził Tusk.
Czytaj także
Prezydent zabiega u Trumpa
Do sprawy odniósł się również prezydent Karol Nawrocki.
Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech
— zadeklarował.
Będę zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie
— dodał.
Czytaj także
„Pete Hegseth, zróbmy to”
Głos w sprawie zabrał słynny analityk i doradca ważnych amerykańskich polityków Peter Doran.
Przeniesienie brygady do Polski? Nasi żołnierze i ich rodziny to pokochają. Polska to ulepszenie w stosunku do Niemiec. Mieszkałem tam: jakość życia dorównuje Niemcom (i części USA) pod wieloma względami: światowej klasy narciarstwo, tętniące życiem miasta, takie jak Warszawa i Kraków, z nowoczesnymi udogodnieniami, bezpieczne dzielnice rodzinne, zachwycająca wieś, niesamowite jedzenie, bogata kultura i przyjaźni ludzie, którzy kochają Amerykanów. Nasi żołnierze i ich rodziny będą zachwyceni. A Polska jest silnym sojusznikiem. Pete Hegseth, zróbmy to
— wyjaśnił na portalu X.
Czytaj także
Magierowski z Doranem
Do wpisu Dorana odniósł się były ambasador Polski w USA, Marek Magierowski.
Podświadomie zawsze podejrzewałem, że światowej klasy narciarstwo jest naszym głównym atutem :-)
— skomentował.
Nie masz pojęcia, jak często pojawia się temat jazdy na nartach, gdy dyskutujesz o rotacji w Niemczech
— odpowiedział Doran.
Czytaj także
- Amerykańscy żołnierze z Niemiec trafią do nas? Trump chwali Polskę i stwierdza: „Może”. Co mówi o prezydencie Nawrockim?
- USA wycofają kolejnych żołnierzy z Europy? Marco Rubio o planach Donalda Trumpa: „To problem, który trzeba zbadać”
- Co Kosiniak-Kamysz zrobi z deklaracją Trumpa ws. amerykańskich żołnierzy? Krótka instrukcja Cenckiewicza dla szefa MON
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759967-zolnierze-usa-marza-o-relokacji-do-polski-zadziwiajacy-powod
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.