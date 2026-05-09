Podlaska Policja pochwaliła się akcją, dzięki której nie doszło do napaści na autokar z kibicami ze Szczecina, jadący na mecz do Białegostoku. Policjanci opublikowali krótki filmik, na którym widać, jak odstraszają dużą grupę napastników.
Blisko „siłowej konfrontacji”
Jak poinformowała policja, do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S8 w okolicach MOP Ostróżne.
Zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina
— czytamy we wpisie policja na platformie X.
Według relacji funkcjonariuszy napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autokaru ze Szczecina.
Policja w akcji
Kibice Pogoni zatrzymali się na jezdni.
Policjanci z białostockiego oddziału prewencji zabezpieczający przejazd nie dopuścili do konfrontacji
— napisali funkcjonariusze.
Na opublikowanym nagraniu widać, przemieszczającą się skrajem lasu sporą grupę mężczyzn ubranych w dresy. Oddział policji w kaskach i z tarczami studzi ich zapał, blokując dojście do drogi.
Czytaj także
SC/X/Podlaska Policja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759922-malo-brakowalo-kibole-z-bialegostoku-zaatakowali-autokar
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.