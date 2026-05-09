Tragedia podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku, w trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery. Jeden ze sterników zginął mimo podjętej natychmiast reanimacji. Mężczyzna miał zaledwie 18 lat.
Zderzenie skuterów
Do tragicznego zdarzenia doszło dziś ok. godziny 14 na Wiśle w Płocku.
W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
— czytamy na Facebooku post Komendy Miejskiej Policji.
Pomimo podjętej reanimacji życia jednego ze sterników niestety nie udało się uratować. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby
— poinformowali policjanci.
Co z drugim sternikiem?
Jak dowiedziała się Interia, sternik który zginął pochodził z woj. dolnośląskiego i miał zaledwie 18 lat.
Drugi sternik, również mieszkaniec woj. dolnośląskiego, nie doznał poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy
— przekazała Interii oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.
SC/Facebook/Policja w Płocku/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759920-tragedia-na-mistrzostwach-polski-nie-zyje-mlody-sportowiec
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.