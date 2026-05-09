Tragedia na mistrzostwach Polski w Płocku: Nie żyje osiemnastoletni sportowiec! Na miejscu pracuje prokuratura

Tragiczny wypadek na Wiśle w Płocku / autor: FB/Komenda Miejska Policji w Płocku
Tragedia podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku, w trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery. Jeden ze sterników zginął mimo podjętej natychmiast reanimacji. Mężczyzna miał zaledwie 18 lat.

Zderzenie skuterów

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś ok. godziny 14 na Wiśle w Płocku.

W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

— czytamy na Facebooku post Komendy Miejskiej Policji.

Pomimo podjętej reanimacji życia jednego ze sterników niestety nie udało się uratować. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby

— poinformowali policjanci.

Co z drugim sternikiem?

Jak dowiedziała się Interia, sternik który zginął pochodził z woj. dolnośląskiego i miał zaledwie 18 lat.

Drugi sternik, również mieszkaniec woj. dolnośląskiego, nie doznał poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy

— przekazała Interii oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

SC/Facebook/Policja w Płocku/Interia

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

