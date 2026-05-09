„Przed północą policjanci KMP z Białegostoku dostali zgłoszenie o leżącej osobie na przystanku pod Białymstokiem. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek. Okazało się, że to poszukiwany chłopiec przez holenderskich policjantów. Nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej” - podała podlaska policja na portalu X, odnosząc się do sprawy zaginionego 15-latka z Holandii.
Jak poinformowała dziś podlaska policja, wczoraj przed północą dyżurny dostał informację o osobie leżącej na przystanku w podbiałostockim Sobolewie. Były przypuszczenia, iż może być to osoba nietrzeźwa.
Okazało się jednak, że jest to - śpiący pod kocem - nastolatek. Po sprawdzeniu jego tożsamości ustalono, że jest to chłopiec poszukiwany przez holenderskich policjantów.
Trafił na razie do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej - podała podlaska policja na platformie X.
„Rodzice są już w drodze”
Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedział PAP, że najpierw wezwana została karetka i gdy okazało się, że stan zdrowia chłopaka nie wymaga hospitalizacji, trafił on do placówki opiekuńczej.
Sprawa, która poruszyła całą Europą ma szczęśliwe zakończenie. Zaginiony 15-letni Maxim, który blisko miesiąc temu opuścił dom i rowerem wyruszył z Holandii, został odnaleziony w Polsce przez policję. Rodzice są już w drodze
— napisał na platformie X o tej sprawie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759901-15-latek-poszukiwany-w-holandii-znalazl-sie-w-polsce
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.