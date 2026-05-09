W Warmińsko-Mazurskiem znaleziono wojskowego drona z rosyjskimi napisami. Jego konstrukcja wskazuje na oczywisty cel

Zakaz lotów dronem. Zdj. ilustracyjne.
W miejscowości Osieka w województwie warmińsko-mazurskim niedaleko granicy znaleziono drona z napisami w cyrylicy - informuje RMF24 w. Mógł on przylecieć z terytorium Rosji. Powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową.

Osieka znajduje się niedaleko Bartoszyc, ok. 20 km od granicy z Obwodem Królewieckim. Teren został już zabezpieczony, a na miejscu mają już pracować odpowiednie służby, teren jest zabezpieczony.

Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy ok. godziny 9 rano od anonimowego świadka

— przekazała Polsat News oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach podkom. Marta Kabelis.

To specjalistyczny dron z kamerami

Według nieoficjalnych informacji RMF24 na odnalezionym dronie znajdują się napisy wykonane cyrylicą. Urządzenie zostało wyposażone w kamery. Wiele wskazuje na to, że jest dron szpiegowski. Jego budowa wskazuje, że takich urządzeń nie można normalnie kupić w sklepie. Służby skłaniają się do twierdzenia, że to większy specjalistyczny dron.

Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych

— przekazał rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora VIII wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

koal/RMF24/Polsat News

