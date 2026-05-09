W miejscowości Osieka w województwie warmińsko-mazurskim niedaleko granicy znaleziono drona z napisami w cyrylicy - informuje RMF24 w. Mógł on przylecieć z terytorium Rosji. Powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową.
Osieka znajduje się niedaleko Bartoszyc, ok. 20 km od granicy z Obwodem Królewieckim. Teren został już zabezpieczony, a na miejscu mają już pracować odpowiednie służby, teren jest zabezpieczony.
Zgłoszenie o sprawie otrzymaliśmy ok. godziny 9 rano od anonimowego świadka
— przekazała Polsat News oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach podkom. Marta Kabelis.
To specjalistyczny dron z kamerami
Według nieoficjalnych informacji RMF24 na odnalezionym dronie znajdują się napisy wykonane cyrylicą. Urządzenie zostało wyposażone w kamery. Wiele wskazuje na to, że jest dron szpiegowski. Jego budowa wskazuje, że takich urządzeń nie można normalnie kupić w sklepie. Służby skłaniają się do twierdzenia, że to większy specjalistyczny dron.
Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych
— przekazał rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.
Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora VIII wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
koal/RMF24/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759893-w-warminsko-mazurskiem-znaleziono-drona-z-rosyjskimi-napisami
