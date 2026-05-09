Na kominie elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie, która współpracuje ze Stowarzyszeniem „Sokół”, znajduje się gniazdo sokołów wędrownych. Wyposażono je w kamery, dzięki czemu możliwy jest podgląd online. Teraz nagranie jednego spojrzenia drapieżnika robi furorę w sieci! Ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie czy zorientował się, że jest nagrywany?
Na filmie sokół zagląda prosto w obiektyw, jakby prowadził własne śledztwo w sprawie tajemniczego urządzenia, podczas gdy jego potomstwo spokojnie siedzi obok. Wygląda to tak, że drapieżnik próbował dociec, kto wprowadził monitoring bez konsultacji.
Czy ptak zobaczył swoje odbicie? Czy wyczuł, że coś „obcego” pojawiło się w jego przestrzeni? A może po prostu chciał upewnić się, że nikt nie narusza jego prywatności? Tego nie wiemy, ale nagranie rzeczywiście jest spektakularne.
Nagranie to nie tylko viral
Sokół wędrowny to gatunek objęty ścisłą ochroną, a w Polsce żyje zaledwie kilkadziesiąt par lęgowych. To nagranie to nie tylko viral. To efekt pracy Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które od lat chroni populację sokoła wędrownego w Polsce. Dzięki kamerom możemy obserwować życie tych ptaków bez zakłócania ich spokoju.
X/lublin24.pl/boop.pl/tt
