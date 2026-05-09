Brutalne zabicie jeża. Policja poszukuje świadków zdarzenia. "Dzielnicowy z Wiskitek sprawdza, czy na miejscu zdarzenia był monitoring"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/timoostrich
Policjanci z posterunku policji w Wiskitkach poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. „Sytuacja miała miejsce w Wiskitkach między ulicami Kościuszki a ul. Armii Krajowej” - poinformowała w mediach społecznościowych żyrardowska policja.

Sytuację nagłośnił radny Wrocławia, biolog Rafał Maślak, który przekazał, że kilka dni temu w Wiskitkach nieznany sprawca w brutalny sposób zabił jeża cegłą/kostką brukową.

Sprawa została zgłoszona na policję.

Zgłoszenie wpłynęło przez aplikację - Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowy z Wiskitek sprawdza, czy na miejscu zdarzenia był monitoring

— przekazała sierż. szt. Monika Michalczyk z żyrardowskiej policji.

Apel policji o pomoc

Policja poszukuje świadków zdarzenia.

Wszystkie osoby, które mają informacje, mogące pomóc w ustaleniu tożsamości osoby, która dokonała tego czynu, proszeni są o kontakt z prowadzącym postępowanie nr tel. 506-905-573

— napisali policjanci.

PAP/tt

