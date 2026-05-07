W związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego. „Duże zadymienie; nie zbliżaj się do miejsca pożaru; jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna” - zaleca RCB.
W czwartek po godz. 6 do ostrzeszowskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze 107 tys. ogniw akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w Czajkowie w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii.
Po przybyciu na miejsce strażacy obsypali kontener piaskiem i podjęli próby jego schładzania. Jak powiedział PAP rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz, pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się.
Ewakuowano 65 osób
W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości ok. pół km od zagrożonego terenu znajduję się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania.
W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejsce dojechał zastępca komendanta wojewódzkiego, który koordynuje działania.
Alert RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z pożarem naczepy z magazynem energii.
Duże zadymienie. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna
— ogłoszono.
Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
