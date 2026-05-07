Czajków spowity dymem! Ogień zajął 107 tys. ogniw akumulatorów o łącznej mocy 2 MW. Ewakuacja i alert RCB dla mieszkańców

Pożar w Czajkowie / autor: FB/KP PSP Ostrzeszów
W związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego. „Duże zadymienie; nie zbliżaj się do miejsca pożaru; jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna” - zaleca RCB.

W czwartek po godz. 6 do ostrzeszowskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze 107 tys. ogniw akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w Czajkowie w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii.

Po przybyciu na miejsce strażacy obsypali kontener piaskiem i podjęli próby jego schładzania. Jak powiedział PAP rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz, pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się.

Ewakuowano 65 osób

W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości ok. pół km od zagrożonego terenu znajduję się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania.

W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejsce dojechał zastępca komendanta wojewódzkiego, który koordynuje działania.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z pożarem naczepy z magazynem energii.

Duże zadymienie. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna

— ogłoszono.

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

