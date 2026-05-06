Susza, niska wilgotność ściółki oraz silny wiatr sprawiły, że sytuacja pożarowa w lasach stała się krytyczna. Według stanu na 6 maja 2026 r., w większości kraju obowiązują najwyższe stopnie zagrożenia, co wymaga od nas wszystkich szczególnej odpowiedzialności. Specjalne mapy pokazujące prognozy zagrożenia pożarowego przedstawił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
• W lasach, parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w odległości 100 metrów od nich obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
• W wielu miejscach ze względu na suszę i bezpieczeństwo pożarowe obowiązują zakazy wstępu.
• Bądź czujny: widzisz zagrożenie pożarowe - reaguj i zawiadom służby, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu ognia.
136 pożarów na terenie lasów
Sytuacja pożarowa pozostaje bardzo trudna. Tylko wczoraj mieliśmy 136 pożarów na terenie lasów prywatnych i państwowych. Występuje bardzo wysoka temperatura i bardzo niska jak na tę porę roku wilgotność ściółki leśnej - na terenie województwa lubelskiego jest to poniżej 10 proc., co samo w sobie stwarza zagrożenie pożarowe. Dodatkowym zagrożeniem jest silny wiatr. To wszystko sprawia, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło nadzwyczajne środki prewencyjne. W wielu miejscach wprowadzono zakazy wstępu do lasów czy parków narodowych. Na terenie województwa lubelskiego dotyczy to Roztoczańskiego Parku Narodowego, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie akcji ratowniczej gaszenia pożaru.
Krytyczna sytuacja na Roztoczu
Najtrudniejsze warunki panują obecnie na południowym wschodzie Polski. Roztoczański Park Narodowy wydał dziś rano pilny komunikat o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wstępu na wszystkie obszary leśne. Decyzja ta ma związek z potężnym pożarem w sąsiedniej Puszczy Solskiej (rejon miejscowości Osuchy, Kozaki oraz Nadleśnictwo Józefów), gdzie ogień objął już ponad 300 hektarów lasu.
W walkę z żywiołem zaangażowane są ogromne siły: setki strażaków, samoloty typu Dromader, śmigłowce gaśnicze oraz żołnierze WOT.
Technologia w służbie bezpieczeństwu
Wzmożona czujność obowiązuje w całym kraju. Na 23 polskie parki narodowe, aż w 9 obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia. W Kampinoskim Parku Narodowym wprowadzono ograniczenia w rozpalaniu ognisk, a sytuacja jest monitorowana 24 godziny na dobę.
W walce z ogniem pomagają nowoczesne rozwiązania:
• Systemy AI (SmokeD): Sztuczna inteligencja automatycznie wykrywa dym i alarmuje dyspozytorów.
• Drony i patrole: Codzienne obchody straży parku są wspierane monitoringiem z powietrza.
• Całodobowe dyżury: Systemy zapewniają natychmiastową łączność ze strażą pożarną.
Lasy Państwowe: Ściółka sucha jak papier
Równie poważnie sytuacja wygląda w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. W wielu regionach wilgotność ściółki spadła poniżej 10 proc., co oznacza, że las jest podatny na najmniejszą iskrę.
Na terenie kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych obowiązują wzmożone patrole oraz większy monitoring, również z użyciem dronów. W województwie lubelskim wprowadzono bezwzględny zakaz używania otwartego ognia w lasach i ich sąsiedztwie.
Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa
Jeśli zauważysz dym lub ogień – niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. Twoja szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
Ekstremalnie wysokie zagrożenie!
Zagrożenie pożarowe lasów w Polsce jest dziś na przeważającym obszarze wysokie i bardzo wysokie, a na Lubelszczyźnie ekstremalnie wysokie! Składa się na to kilka niekorzystnych czynników: brak opadów (poza zachodem i północą), wysokie wartości temperatury powietrza, rozwijająca się wegetacja roślin, rosnące usłonecznienie i parowanie. Jutro w tych najbardziej suchych regionach spadnie wyczekiwany deszcz, który na krótką chwilę poprawi warunki wilgotnościowe
— wskazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zamieszczając specjalne mapy pokazujące prognozy zagrożenia pożarowego.
PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759664-krytyczna-sytuacja-pozarowa-imgw-publikuje-nowe-mapy-zagrozen
