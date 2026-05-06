Tragiczna interwencja w Poznaniu! Mężczyzna mimo reanimacji zmarł po użyciu gazu pieprzowego przez policję. Co wiemy po sekcji zwłok?

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci 40-latka, który 4 maja w Poznaniu miał przeszkadzać w interwencji służb. Policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Śledczy zlecili w tej sprawie dodatkowe badania histopatologiczne.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował dziś, że sekcja zwłok nie wskazała przyczyny zgonu 40-latka.

Nie stwierdzono też jednoznacznych obrażeń mogących świadczyć o bezpośrednim udziale osób trzecich w patomechanizmie zgonu. Zlecono poszerzone badania histopatologiczne oraz toksykologiczne

— dodał prokurator.

40-latek wdał się w awanturę?

Jak informowała wcześniej policja, 4 maja, po godz. 22 służby otrzymały zgłoszenie o rannym w szyję mężczyźnie, który znajdował się na ul. Sienkiewicza, na poznańskich Jeżycach. Na miejsce wysłano ratowników medycznych i patrol policji. Jak się okazało, poszkodowany miał rozcięcia skóry na szyi i krwawił. Gdy ratownicy udzielali mu pomocy, na miejscu pojawił się inny mężczyzna.

Według policjantów 40-latek wdał się w awanturę i przeszkadzał w udzielaniu pomocy rannemu. Miał też nie reagować na wydawane mu polecenia nieprzeszkadzania w interwencji. Policjanci użyli wobec 40-latka miotacza gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił po tym przytomność i mimo reanimacji zmarł.

Przybyły na miejsce biegły medycyny sądowej we wstępnej opinii nie wskazał przyczyny zgonu mężczyzny. Wykluczył też, by ktokolwiek mógł się przyczynić do śmierci 40-latka. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny.

Sprawę bada prokuratura i policyjne komórki kontroli. Śledczy zabezpieczyli m.in. zapis kamer nasobnych, jakie mieli interweniujący policjanci.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

