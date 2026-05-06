"Żart" o bombie na lotnisku. 49‑latek zapłacił za to nie tylko urlopem. "Decyzją kapitana samolotu został skreślony z listy pasażerów"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Jedno nieodpowiedzialne zdanie wypowiedziane przy stanowisku odprawy wystarczyło, by na wrocławskim lotnisku uruchomić procedury bezpieczeństwa. 49‑letni pasażer, który „zażartował”, że w jego bagażu jest bomba, stracił nie tylko możliwość wylotu do Hiszpanii, ale też zapłacił za swój wybryk mandatem i zmarnowanym urlopem. Całą sytuację opisał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Do całego incydentu doszło wczoraj, 5 maja. Sytuacja postawiła na nogi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wszystko przez 49‑letniego Polaka, który nadając bagaż na lot do Hiszpanii, poinformował pracownika lotniska, że w środku jest bomba.

SG: „Żart” o bombie zakończył podróż 49-latka

Późniejsze tłumaczenia, że to tylko żart, nie zatrzymały procedur. Na lotnisku ogłoszono alarm, a Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej przeprowadził szczegółową analizę podejrzanej walizki.

Choć kontrola bagażu nie wykazała żadnych niebezpiecznych przedmiotów, reakcja służb i sankcje wobec pasażera były nieodwracalne.

Mężczyznę ukarano mandatem karnym oraz dodatkowo decyzją kapitana samolotu został skreślony z listy pasażerów. W efekcie nie poleciał do Hiszpanii i musiał pożegnać się z urlopowymi planami

— podała SG.

X/nadodrzanski.strazgraniczna.pl/tt

