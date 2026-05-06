Podczas gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim doszło do tragedii – rozbił się samolot. Zginął jego pilot. Kondolencje złożył prezydent Karol Nawrocki. „Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia” – czytamy.
5 maja po godz. 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim.
Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Lublinie Anna Sternik potwierdziła PAP, że rozbił się samolot gaśniczy tzw. dromader czarterowany przez RDLP w Warszawie, który uczestniczył w akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim.
Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę; pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa
– poinformował na porannym briefingu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.
Wpis prezydenta
Sprawę śmierci pilota skomentował prezydent Karol Nawrocki.
Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pilota uczestniczącego w akcji gaśniczej. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Od wielu godzin setki strażaków i funkcjonariuszy służb z odwagą oraz poświęceniem walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Otoczmy Ich wsparciem i pamięcią. Niech św. Florian ma Ich w swojej opiece
– czytamy we wpisie prezydenta.
