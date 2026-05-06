Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie trwa! Może potrwać nawet dobę. "Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów". Jest wsparcie WOT

Strażacy walczący z pożarem / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę; pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa - poinformował na porannym briefingu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

Od popołudnia 5 maja strażacy walczą z pożarem lasu w pow. biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął ok. 250 ha. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny.

Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8 kolejnych 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego

— mówił nadbryg. Kruczek.

Przekazał, że obecnie trwa wymiana ratowników, którzy pracowali przy gaszeniu pożaru całą noc i cały dzień.

Wsparcie śmigłowców

Dodał, że w akcję zaangażowany jest również moduł GFFFV z woj. podkarpackiego, czyli zespół ratowniczy przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Do akcji włączą się też śmigłowiec Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. W późniejszym czasie dolecą dwa pozostałe śmigłowce i dwa dromadery.

Komendant podkreślił też, że do najbliższych zabudowań jest ok. 6 km. Na miejscu są jeszcze zarzewia ognia, a front pożaru jest trudnodostępny. - Pożar rozprzestrzenia się obecnie na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli front pożaru się przesuwa – dodał. Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Przyczyny pożary nie są jeszcze znane.

Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów ze względu na panujący dym.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że służby leśne prowadzą poranny ogląd sytuacji z powietrza, a następnie analizy zostaną przekazana na potrzeby straży pożarnej; kamery termowizyjne badają temperaturę ściółki.

Do akcji wkracza WOT

Żołnierze terytorialsi ruszają do pomocy strażakom walczącym z tragicznym pożarem lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim

– napisał na X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak czytamy w jego wpisie zamieszczonym krótko po północy, „w tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsce współdziałania ze strażą pożarną. Nad ranem do walki z żywiołem, ruszy co najmniej kilkudziesięciu Terytorialsów”.

mly/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

