Tragedia w powiecie biłgorajskim! Rozbił się samolot, który uczestniczył w gaszeniu pożaru. Walka z ogniem trwa

  • Kraj
  • opublikowano:
Rozbił się samolot gaśniczy / autor: Fratria
Rozbił się samolot gaśniczy / autor: Fratria

Rozbił się samolot, który uczestniczył w gaszeniu pożaru lasu w powiecie biłgorajskim (Lubelskie); w wypadku zginął pilot - ustaliła PAP. W akcji gaśniczej uczestniczy już ponad 300 strażaków.

We wtorek po godz. 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim.

Rozbicie się samolotu

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Lublinie Anna Sternik potwierdziła PAP, że rozbił się samolot gaśniczy tzw. dromader czarterowany przez RDLP w Warszawie, który uczestniczył w akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim.

Informację o rozbiciu się samolotu potwierdził także rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej, w pobliżu miejscowości Osuchy. W wypadku zginął pilot.

Bubicz podał, że na miejsce upadku maszyny i pożaru lasu zmierza wojewoda.

Akcja gaśnicza

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podczas wcześniejszego briefingu powiedział, że obecnie pożar gasi ok. 70 zastępów straży pożarnej, ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Przekazał, że w akcji uczestniczy jeden śmigłowiec i trzy samoloty gaśnicze, tzw. dromadery, które dokonały łącznie pięciu zrzutów wody. Rano strażaków ma wesprzeć policyjny śmigłowiec Black Hawk.

Pożar do tej pory nie zagroził żadnemu mieszkańcowi, cywilom

— stwierdził wojewoda. Dodał, że ogień jest daleko od zabudowań.

Trudna sytuacja

Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna, płoną lasy prywatne i państwowe a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Z komunikatu wynika, że trudności strażakom przysparza brak dróg dojazdowych w lasach prywatnych i dość mocny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Najgroźniejszy jest tzw. pożar wierzchołkowi, gdzie ogień przeskakuje po najwyższych drzewach na duże odległości.

Jak podano, w akcję zaangażowani są wszyscy leśnicy z Nadleśnictwa Józefów, na miejsce zadysponowano cztery samoloty i śmigłowce. „Organizujemy kolejne samoloty, by były w gotowości do kolejnych wylotów” - napisały Lasy Państwowe na Facebooku.

Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych