Rozbił się samolot, który uczestniczył w gaszeniu pożaru lasu w powiecie biłgorajskim (Lubelskie); w wypadku zginął pilot - ustaliła PAP. W akcji gaśniczej uczestniczy już ponad 300 strażaków.
We wtorek po godz. 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim.
Rozbicie się samolotu
Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Lublinie Anna Sternik potwierdziła PAP, że rozbił się samolot gaśniczy tzw. dromader czarterowany przez RDLP w Warszawie, który uczestniczył w akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim.
Informację o rozbiciu się samolotu potwierdził także rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej, w pobliżu miejscowości Osuchy. W wypadku zginął pilot.
Bubicz podał, że na miejsce upadku maszyny i pożaru lasu zmierza wojewoda.
Akcja gaśnicza
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podczas wcześniejszego briefingu powiedział, że obecnie pożar gasi ok. 70 zastępów straży pożarnej, ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia.
Przekazał, że w akcji uczestniczy jeden śmigłowiec i trzy samoloty gaśnicze, tzw. dromadery, które dokonały łącznie pięciu zrzutów wody. Rano strażaków ma wesprzeć policyjny śmigłowiec Black Hawk.
Pożar do tej pory nie zagroził żadnemu mieszkańcowi, cywilom
— stwierdził wojewoda. Dodał, że ogień jest daleko od zabudowań.
Trudna sytuacja
Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna, płoną lasy prywatne i państwowe a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Z komunikatu wynika, że trudności strażakom przysparza brak dróg dojazdowych w lasach prywatnych i dość mocny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Najgroźniejszy jest tzw. pożar wierzchołkowi, gdzie ogień przeskakuje po najwyższych drzewach na duże odległości.
Jak podano, w akcję zaangażowani są wszyscy leśnicy z Nadleśnictwa Józefów, na miejsce zadysponowano cztery samoloty i śmigłowce. „Organizujemy kolejne samoloty, by były w gotowości do kolejnych wylotów” - napisały Lasy Państwowe na Facebooku.
Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.
Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Adrian Siwek/PAP
