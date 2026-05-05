Niestety mimo apeli policji o zachowanie bezpieczeństwa, podczas przejażdżek na hulajnogach wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ich użytkowników. Jak przekazał asp. szt. Marcin Józwik z Policji Łukowskiej, tym razem dwie nastolatki poruszające się jedną hulajnogą elektryczną uderzyły w nadjeżdżający samochód osobowy. Pomimo, że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, co uwieczniła kamera monitoringu, na szczęście nic poważnego im się nie stało. Policjanci publikują nagranie ku przestrodze i przypominają, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby - przewożenie pasażerów jest zabronione!
Asp. szt. Marcin Józwik poinformował, że do zdarzenia doszło w miniony piątek, 1 maja, w Łukowie na ul. 11 Listopada.
Jadące hulajnogą nastolatki zderzyły się z samochodem marki Opel. Z ustaleń policjantów z łukowskiej drogówki wynika, że kierująca hulajnogą elektryczną 14-latka przewoziła jako pasażerkę starszą koleżankę (15-latkę). Dziewczynki jechały ciągiem pieszo-rowerowym i wjechały na przejazd dla rowerzystów, gdzie uderzyły w bok samochodu marki Opel. Po zderzeniu z autem nastolatki upadły na jezdnię. Na szczęście nic poważnego im się nie stało
— wskazał policjant.
Jak wyjaśnił, kierujący oplem o zaistniałym zdarzeniu powiadomił łukowskich mundurowych.
Teraz prowadzący postępowanie przesłuchają świadków wypadku, ustalą, jaki był jego przebieg i co było jego przyczyną. Wiemy, że hulajnoga elektryczna to często szybki i sprawny sposób poruszania się po ulicach. Jednak musimy pamiętać, że korzystając z takiego urządzenia musimy przestrzegać przepisów
— zastrzegł.
Nagranie ku przestrodze!
Zdarzenie z udziałem nastolatek na hulajnodze zarejestrowała kamera monitoringu. Policja publikuje nagranie ku przestrodze, by pokazać, że niefrasobliwość na drodze może doprowadzić do tragedii.
Policja przypomina!
Przypominamy: hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby - przewożenie pasażerów jest zabronione!
— czytamy w oficjalnym komunikacie Policji Łukowskiej.
Hulajnoga elektryczna to często szybki i sprawny sposób poruszania się po ulicach. Jednak musimy pamiętać, że korzystając z tych urządzeń musimy przestrzegać przepisów. Kierujący e-hulajnogami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami
— dodano.
KPP Łuków/FB/tt
