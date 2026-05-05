„W najbliższe dni temperatura wyniesie do 27 st. C; w środę w całym kraju możliwe opady deszczu” - poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzą na dziś oraz przed silnym wiatrem na dzisiejszą noc.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Finlandią będzie oddziaływał niż z układem frontów, który zatoką obejmie obszar aż po Francję. Reszta kontynentu będzie w oddziaływaniu wyżów. Polska będzie w zasięgu wspomnianego niżu. Wtórne ośrodki utworzą się nad Polską, Niemcami i Francją. Na północy i zachodzie kraju zaznaczy się wpływ niemal stacjonarnego, pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad północ i północny zachód kraju napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar pozostanie w cieplejszym i suchym powietrzu kontynentalnym.
Pogoda na dziś
We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w północnej połowie kraju duże. Na Pomorzu prognozowane są jednostajne opady deszczu, z kolei na zachodzie będą miały charakter przelotny. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na północnym zachodzie do około 25 st. C w centrum oraz 28 st. C na południowym wschodzie, chłodniej będzie nad morzem, tam temperatura wyniesie od 10 do 12 st. C. Wiatr w znacznej części kraju będzie słaby i umiarkowany, jedynie lokalnie na południowych krańcach wiatr będzie porywisty.
Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni i południowy, jedynie na zachodzie i na północy kraju kierunki wiatru będą północne
— powiedziała synoptyk.
Alerty I stopnia
IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami dla południowo-zachodnich powiatów województwa dolnośląskiego. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 16.00 i potrwają do godz. 23 we wtorek. Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie pojawić się może grad.
Instytut wydał również ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla południowych powiatów województwa śląskiego oraz dla powiatu suskiego w woj. małopolskim. Alerty wejdą w życie ze środą i potrwają do godz. 7.00. Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, lokalnie w porywach do 70 km/h, z południa i południowego zachodu.
Nocą z wtorku na środę w znacznej części kraju zachmurzenie będzie duże z okresowymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie będzie małe, stopniowo wzrastające do dużego. Na północy kraju lokalnie prognozowane są słabe opady deszczu, na zachodzie - umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. C na Pomorzu, przez około 10 st. C na zachodzie. Nocą najcieplej będzie w centrum, gdzie termometry wskażą 12 st. C oraz na południowym wschodzie - około 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na południu i zachodzie kraju. W regionach podgórskich Karpat i na krańcach południowych mogą osiągnąć w porywach do około 60 km/h.
Pogoda na jutro
W środę zachmurzenie będzie duże, jedynie na południowym wschodzie mogą pojawić się przejaśnienia. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do około 15 metrów kwadratowych, lokalnie na Pomorzu do 30 metrów kwadratowych. Na południowym wschodzie i w centrum prognozowane są również burze. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, tam termometry wskażą do 27 st. C, chłodniej będzie w centrum - około 22 st. C. Najchłodniej będzie na północy, gdzie słupki rtęci nie wskoczą wyżej niż 9 st. C.
Nocą ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże, rozpogodzenia możliwe głównie w północnej części kraju. W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu.
Początkowo na południu i na krańcach wschodnich kraju jeszcze będą możliwe burze z porywistym wiatrem i z opadami deszczu do około 10-15 litrów na metr kwadratowy
— poinformowała synoptyk.
Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C lokalnie na Pomorzu, około 7 st. C na zachodzie oraz 15 na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty jedynie w rejonach podgórskich Karpat. Na południowym wschodzie kierunek wiatru będzie południowy i południowo-zachodni, natomiast na pozostałym obszarze wiatr będzie wiał z kierunków północnych.
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
PAP/tt
