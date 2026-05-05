"Wdał się w awanturę przeszkadzając w pomocy rannemu". Prokuratura wyjaśni przyczyny zgonu. Zmarł w trakcie interwencji policji

Policyjna sygnalizacja świetlna / autor: Fratria
Wdał się w awanturę przeszkadzając w pomocy rannemu. Nie reagował na polecenia zachowania się zgodnie z prawem i nieprzeszkadzania w interwencji. Wobec 40-latka użyty został gaz pieprzowy. W pewnym momencie mężczyzna zaczął tracić przytomność. Pomimo reanimacji zmarł” - powiedział rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, odnosząc się do sytuacji na poznańskich Jeżycach, gdzie mężczyzna miał przeszkadzać w interwencji policji i pogotowia.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że po godz. 22 służby otrzymały zgłoszenie o rannym w szyję mężczyźnie, który znajdował się na ul. Sienkiewicza. Na miejsce wysłano ratowników medycznych i patrol policji. Jak się okazało poszkodowany miał rozcięcia skóry na szyi i krwawił. Gdy ratownicy udzielali mu pomocy, na miejscu pojawił się inny mężczyzna.

— opisał Borowiak.

Nie wskazał przyczyny zgonu”

Rzecznik policji dodał, że na miejsce wysłano lekarza - biegłego medycyny sądowej.

We wstępnej opinii nie wskazał przyczyny zgonu, ale też nie określił, że ktokolwiek mógł się do niej przyczynić

— zaznaczył.

Dodał, że o sprawie została zawiadomiona prokuratura, a przebieg zdarzenia badają też oficerowie policyjnych komórek kontrolnych.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że sekcję zwłok 40-latka zaplanowano na jutro.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

