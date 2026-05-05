Dramat na Żoliborzu! Mężczyzna wyskoczył z okna trzeciego piętra, nie przeżył. W mieszkaniu znaleziono zwłoki

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Interwencja służb przy Powązkowskiej przerodziła się w dramat: gdy strażacy podjeżdżali wysięgnikiem pod okno na trzecim piętrze, z innej części mieszkania wyskoczył mężczyzna, który mimo reanimacji zmarł. W lokalu policjanci znaleźli też list oraz ciało drugiej osoby w zaawansowanym stanie rozkładu.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, kiedy policjanci z Żoliborza zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ulicy Powązkowskiej. Sąsiedzi zgłosili, że unosi się z niego bardzo nieprzyjemny zapach.

Ponieważ nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi wezwano PSP z wysięgnikiem

— czytamy w oficjalnym komunikacie policji.

68‑latek wyskoczył z okna

Gdy strażacy podnosili wysięgnik na wysokość trzeciego piętra, z przeciwległego okna wyskoczył mężczyzna (miał to zrobić przy pomocy wywieszonej liny). Mimo reanimacji 68‑latek nie przeżył. W lokalu ujawniono list i inne ciało w znacznym rozkładzie.

Nieoficjalne doniesienia RMF24 mówią, że lokal należał do dwóch braci. W środku znaleziono również list, interpretowany jako pożegnanie skierowane do córki jednego z mężczyzn.

Czynności na miejscu zdarzenia realizowano z udziałem prokuratora.

