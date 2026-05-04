Tragedia na warszawskim Bemowie! W godzinach porannych zginął 83-letni mężczyzna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, postrzelił się z broni w miejscu publicznym, na środku chodnika. Sprawę opisano m.in. na łamach Miejskiego Reportera oraz portalu wPolsce24.
Do zdarzenia doszło dziś w rejonie skrzyżowania ulic Hubala i Ołtarzewskiej w Warszawie. Służby pojawiły się na miejscu w błyskawicznym tempie, lecz mimo podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować.
Policjanci przekazali, że całe zajście nie było związane z działaniami przestępczymi.
Nie wskazujemy na udział osób trzecich
— przekazała Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
83-latek popełnił samobójstwo?
Wstępne informacje wskazują, że 83‑letni mężczyzna oddał strzał, a doznane rany okazały się dla niego śmiertelne. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że senior posiadał uprawnienia do legalnego posiadania broni.
Prowadzone postępowanie ma ustalić, czy mężczyzna targnął się na własne życie; funkcjonariusze badają również pochodzenie broni oraz to, jak wyglądał cały przebieg zdarzenia.
wPolsce24/miejskireporter.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759494-tragedia-na-bemowie-83-latek-zastrzelil-sie-na-srodku-chodnika
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.