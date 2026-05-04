Tragedia na warszawskim Bemowie! 83-letni mężczyzna zastrzelił się na środku chodnika. "Nie wskazujemy na udział osób trzecich"

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Tragedia na warszawskim Bemowie! W godzinach porannych zginął 83-letni mężczyzna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, postrzelił się z broni w miejscu publicznym, na środku chodnika. Sprawę opisano m.in. na łamach Miejskiego Reportera oraz portalu wPolsce24.

Do zdarzenia doszło dziś w rejonie skrzyżowania ulic Hubala i Ołtarzewskiej w Warszawie. Służby pojawiły się na miejscu w błyskawicznym tempie, lecz mimo podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować.

Policjanci przekazali, że całe zajście nie było związane z działaniami przestępczymi.

Nie wskazujemy na udział osób trzecich

— przekazała Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

83-latek popełnił samobójstwo?

Wstępne informacje wskazują, że 83‑letni mężczyzna oddał strzał, a doznane rany okazały się dla niego śmiertelne. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że senior posiadał uprawnienia do legalnego posiadania broni.

Prowadzone postępowanie ma ustalić, czy mężczyzna targnął się na własne życie; funkcjonariusze badają również pochodzenie broni oraz to, jak wyglądał cały przebieg zdarzenia.

wPolsce24/miejskireporter.pl/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych