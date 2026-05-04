Prezydent Karol Nawrocki podziękował strażakom za ich obecność tam, gdzie potrzebują ich obywatelki i obywatele państwa polskiego. Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka podkreślił, że trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i zdrowie dla drugiego człowieka.
Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.
Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Sławomir Sierpatowski oraz lubelski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz.
Odwaga i profesjonalizm strażaków
Zwracając się do obecnych na placu strażaków prezydent zaznaczył, że cechuje ich odwaga i profesjonalizm.
Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie, trzeba mieć odwagę, żeby chronić swoich najbliższych, trzeba mieć odwagę, żeby bić się o swoje wartości. Ale trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. Za to Wam z całego serca dziękuję, że jesteście tam, gdzie potrzebują was obywatelki i obywatele państwa polskiego
— podkreślił Karol Nawrocki.
Przypomniał, że w ostatnich latach Straż Pożarna przeszła głęboką modernizację. Zaapelował do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i wszystkich sił w parlamencie o przekazywanie środków finansowych na dalszą profesjonalizację PSP i OSP.
To nie są wydatki, to jest inwestycja. Ta inwestycja i program bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2026-2029 - tak ważny, tak korzystny - musi uwzględniać nie tylko infrastrukturę, szkolenia, ale także to co najważniejsze (…), a więc ogromny kapitał ludzki płynący z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. To kapitał, którego Polska nie może zmarnować
— ocenił.
Niemal pół miliona interwencji
Również w czasie Centralnych Obchodów Dnia Strażaka szef MSWiA Marcin Kierwiński nazwał strażaków stabilnymi filarami państwa.
Żaden, nawet najlepszy sprzęt, najbardziej nowoczesne rozwiązanie techniczne nie zastąpi człowieka. (…) Nie zastąpi waszej odwagi i waszego bohaterstwa
— powiedział podczas uroczystości szef MSWiA.
Kierwiński zwrócił uwagę, że w ub.r. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały niemal pół miliona razy.
To były interwencje do blisko 120 tysięcy pożarów i ponad 320 tysięcy miejscowych zagrożeń, wypadków, skutków wichur, podtopień i wielu innych dramatów
— powiedział.
Dzięki waszemu profesjonalizmowi i poczuciu misji konsekwentnie budujemy społeczeństwo odporne na zagrożenia i kryzysy. W trudnych i niebezpiecznych czasach państwo potrzebuje silnych, stabilnych filarów. I wy drodzy strażacy takim filarem jesteście
— oświadczył szef MSWiA.
2,5 mld zł dla Państwowej Straży Pożarnej
Powiedział, że w ramach realizacji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2006-2029 do Państwowej Straży Pożarnej trafi prawie 2,5 mld zł. Zapowiedział także zwiększenie o prawie tysiąc liczby etatów w PSP.
Zaznaczył, że strażacy z OSP są „dowodem na to, że solidarność i gotowość do wsparcia, do pomocy drugiemu człowiekowi są wpisane w DNA Polaków”.
Zapewnił, że Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wesprze ich sprzętowo oraz będzie „wielką inwestycją w ich kompetencje”.
Rozmawiamy o tym na bieżąco z prezesem Waldemarem Pawlakiem i myślę, że wkrótce będzie bardzo ciekawe wsparcie dla wszystkich funkcjonariuszy OSP
— zadeklarował szef MSWiA.
Międzynarodowy Dzień Strażaka
Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który za wiarę zginął śmiercią męczeńską w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Krakowa w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po 1528 r., gdy spłonęła dzielnica Krakowa – Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.
PAP/tt
