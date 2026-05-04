To mogło skończyć się tragedią! 18-latka runęła z dachu pociągu! Skończyła z wyjątkowo ciężkimi obrażeniami. Prokuratura w akcji

Zdjęcie ilustracyjne; Koleje Mazowieckie / autor: Fratria
Wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie! 18-letnia dziewczyna jechała na dachu pociągu do Warszawy, gdy nagle runęła prosto na tory. Z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, a całą sprawą zajmuje się już prokuratura.

Wczorajszy wieczór w Parzniewie (powiat pruszkowski) zakończył się groźnym incydentem. Służby zostały wezwane do młodej kobiety, która – według zgłoszenia – miała spaść z dachu pociągu Kolei Mazowieckich jadącego ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej.

O godzinie 20:22 na numer alarmowy wpłynęła informacja o osobie, która może się znajdować na dachu pociągu. Dwie minuty później dostaliśmy kolejną informację, że ta osoba spadła z pociągu

— przekazała Interii podkom. Monika Orlik z KPP w Pruszkowie.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce potwierdzili zdarzenie. 18-letnia kobieta w wyniku obrażeń została przewieziona do szpitala

— dodała Monika Orlik.

Poważne obrażenia, w tym poparzenia i złamania

Policja nie ujawniła szczegółów dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej. Z medialnych doniesień wynika jednak, że młoda kobieta mogła odnieść poważne obrażenia, w tym związane z kontaktem z infrastrukturą trakcyjną oraz urazy ortopedyczne.

Informacje wskazują również, że jej życiu nie powinno zagrażać niebezpieczeństwo. Według ustaleń, w chwili zdarzenia mogła znajdować się pod wpływem alkoholu.

Ponadto w rozmowie z Interią Monika Orlik nie potwierdziła doniesień, że na dachu pociągu podróżowały również inne osoby.

Mieliśmy informację o jednej osobie na dachu. Policjanci zastali również tylko jedną osobę

— przekazała podkom. Orlik.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w Pruszkowie.

