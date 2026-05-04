Wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie! 18-letnia dziewczyna jechała na dachu pociągu do Warszawy, gdy nagle runęła prosto na tory. Z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, a całą sprawą zajmuje się już prokuratura.
Wczorajszy wieczór w Parzniewie (powiat pruszkowski) zakończył się groźnym incydentem. Służby zostały wezwane do młodej kobiety, która – według zgłoszenia – miała spaść z dachu pociągu Kolei Mazowieckich jadącego ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej.
O godzinie 20:22 na numer alarmowy wpłynęła informacja o osobie, która może się znajdować na dachu pociągu. Dwie minuty później dostaliśmy kolejną informację, że ta osoba spadła z pociągu
— przekazała Interii podkom. Monika Orlik z KPP w Pruszkowie.
Policjanci, którzy przybyli na miejsce potwierdzili zdarzenie. 18-letnia kobieta w wyniku obrażeń została przewieziona do szpitala
— dodała Monika Orlik.
Poważne obrażenia, w tym poparzenia i złamania
Policja nie ujawniła szczegółów dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej. Z medialnych doniesień wynika jednak, że młoda kobieta mogła odnieść poważne obrażenia, w tym związane z kontaktem z infrastrukturą trakcyjną oraz urazy ortopedyczne.
Informacje wskazują również, że jej życiu nie powinno zagrażać niebezpieczeństwo. Według ustaleń, w chwili zdarzenia mogła znajdować się pod wpływem alkoholu.
Ponadto w rozmowie z Interią Monika Orlik nie potwierdziła doniesień, że na dachu pociągu podróżowały również inne osoby.
Mieliśmy informację o jednej osobie na dachu. Policjanci zastali również tylko jedną osobę
— przekazała podkom. Orlik.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w Pruszkowie.
X/Interia/tt
