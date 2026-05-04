Dla ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Wraz z nimi egzaminy zdają abiturienci z wcześniejszych roczników.
Życzenia Maturzystom przekazała Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka.
Kochani Maturzyści. W czasie egzaminów maturalnych życzę Wam spokoju, wiary we własne możliwości oraz jasności myśli. Niech zdobyta wiedza i wytrwałość przyniosą Wam satysfakcję i dobre wyniki. Trzymam za Was mocno kciuki, powodzenia!
— napisała Marta Nawrocka.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.
Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut.
Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym zawiera dwa testy: „Test – Język polski w użyciu” (zawiera dwa teksty publicystyczne lub popularnonaukowe i zadania odnoszące się do nich) i „Test historycznoliteracki” (sprawdzający znajomość epok literackich).
Na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym Maturzysta musi też napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Ma w nim rozważyć problem podany w temacie, przedstawić swoje zdanie i je uzasadnić. W rozważaniach ma przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa.
Trzy obowiązkowe egzaminy
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.
Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.
Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie 20 maja. Chęć zdawania egzaminu z polskiego na tym poziomie zadeklarowało 65,9 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 19,1 proc. z nich.
Zwolnienie z obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym mogą uzyskać absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Dodatkowa sesja maturalna
Dodatkowa sesja maturalna dla Maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.
Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też Maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne. Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkuetapowa.
Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo Maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.
PAP/tt
