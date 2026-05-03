Potężny pożar w powiecie działdowskim! Gaszenie trwało całą noc. Straty oszacowano już na siedem milionów złotych!

We wsi Rybno w pow. działdowskim spaliła się w nocy hala, w której produkowano pelet. Przez całą noc pożar gasiło 62 strażaków z trzech powiatów. Straty oszacowano na 7 mln zł - poinformował PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pożar wybuchł po godz. 23, strażacy ugasili go o 6.20 rano. Z ogniem walczyli strażacy z powiatów działdowskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego. W sumie pracowało 16 zastępów, tj. 62 strażaków.

Pożar nie przeniósł się na inne hale

Dyżurny straży poinformował PAP, że hala, w której doszło do pożaru, stała w otoczeniu innych hal. Strażakom udało się na tyle zapanować nad ogniem, że nie przeniósł się na sąsiednie hale.

Spaliły się maszyny do produkcji peletu, sam pelet i trociny.

Przyczyny wybuchu ognia będzie ustalać policja.

PAP/mly

