Doda wykonała hymn Polski podczas obchodów Dnia Flagi RP! ZOBACZ, jak jej poszło. "Mój tata teraz na pewno mocno płacze"

autor: Fratria/X
Podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na krakowskich błoniach hymn Polski wykonała Dorota Rabczewska, czyli popularna Doda. Piosenkarka nie ukrywała, że takie publiczne wykonanie hymnu to było marzenie jej i jej taty.

Centralnym elementem wydarzenia, organizowanego przez miasto Kraków wspólnie z jednym z mediów na krakowskich błoniach, było wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez Dodę. Piosenkarka śpiewając hymn Polski ubrana była ubrana w pelerynę o biało-czerwonych barwach.

Każdy chce wydziwiać, a w hymnie ważny jest mocny postawiony głos, nie interpretacja, ale tak, żeby wzruszyć innych. Mój tata teraz na pewno mocno płacze

— powiedziała Doda po swoim występie.

Utwór zadedykowany śp. Łukaszowi Litewce

Po wykonaniu hymnu Polski artystka zaśpiewała także swój utwór „Pamiętnik”, dedykując go śp. Łukaszowi Litewce, czyli posłowi Nowej Lewicy, którego tragiczna śmierć w wypadku poruszyła całą Polskę. „Doda” wiedziała, że Litewka tę piosenkę często śpiewał swojej ukochanej.

