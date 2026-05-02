2 maja obchodzimy ustanowiony w 2002 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą, a także zainicjowany w 2004 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia prezydent Karol Nawrocki wręczy, na wniosek szefa MON, 12 nominacji na stopnie generalskie i admiralski. Zapraszamy na relację z tych uroczystości, które będziemy dla Państwa relacjonować na portalu wPolityce.pl.
{linksDziś Dzień Flagi RP, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą! Prezydent Nawrocki wręczy nominacje generalskie
Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za Granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.
W Dniu Flagi do szkół mundurowych trafi pierwsze 16 flag państwowych, które powiewały na Pałacu Prezydenckim. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że odbędzie się to w południe podczas uroczystości nominacji generalskich.
Relacja z uroczystości
09:20. Okolicznościowe nagranie Kancelarii Prezydenta
Flaga jest znakiem ciągłości — od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje
— zaznaczono we wpisie na X KPRP.
09:15. Morawiecki: Polska flaga jest dla nas świętością
„Dzisiejsza data ma wyjątkową symbolikę. To właśnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli biało-czerwoną flagę w Berlinie - znak odwagi, zwycięstwa i niezłomności naszego narodu” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, były premier.
Polska flaga jest dla nas świętością, ponieważ symbolizuje państwo, którym nie zawsze było nam dane się cieszyć. Przez pokolenia była znakiem nadziei, walki i marzenia o wolności.
Każde dziecko już w przedszkolu uczy się o naszych barwach narodowych: biały to niewinność i honor, czerwony to przelana krew i ofiara. Dziś szczególnie myślimy o tych, którzy niewinnie cierpieli, i o tych, którzy honorowo walczyli. Dzięki nim możemy patrzeć na Biało-Czerwoną z podniesionym czołem w wolnej Ojczyźnie
— napisał.
Były premier w swoim wpisie odniósł się również do dzisiejszego Dnia Polonii i Polaków za Granicą.
2 maja to także święto Polonii. Jesteśmy wielkim narodem rozrzuconym po wielu kontynentach. Różni nas miejsce zamieszkania, ale łączy wierność Polsce. Oby jak najmniej ludzi musiało wyjeżdżać z Polski, a ci, którzy wyjechali, oby mogli kiedyś powrócić i tutaj budować swoje szczęście i dobrobyt.
Bądźmy zawsze dumni z Polski – z naszych osiągnięć, z bohaterskiej historii, z pięknego krajobrazu i tradycyjnych obyczajów. To wszystko buduje naszą wspólną tożsamość
Niech barwy biało-czerwone zawsze łopoczą na polskim niebie!
— czytamy we wpisie Morawieckiego.
09:10. Okolicznościowy wpis prezydenta Karola Nawrockiego
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
— napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
W czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent, na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostaną im wręczone przez prezydenta 2 maja w południe podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
09:05. „Bogactwem Polonii jest zdolność do budowania mostów”
Bogactwem Polonii jest jej zdolność do budowania mostów – między narodami, kulturami i pokoleniami - podkreślił delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz. Jak zauważył, Polacy żyjący poza ojczyzną nieraz dawali świadectwo wierności i odwagi.
Dla wielu z Was droga emigracji była wyborem związanym z pracą, rozwojem czy poszukiwaniem nowych możliwości. Dla innych była doświadczeniem trudnym, naznaczonym rozłąką, niepewnością i koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości
— napisał biskup.
Niezależnie jednak od okoliczności, niesiecie ze sobą to, co najcenniejsze – skarb wiary, umiłowanie wolności oraz głębokie poczucie tożsamości. To właśnie te wartości pozwalają zachować wewnętrzną jedność, nawet wtedy, gdy życie toczy się daleko od rodzinnych stron
— dodał.
09:00. Szef MON w Dniu Flagi: łączy nas historia, miłość do ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę
Biel i czerwień są symbolem polskiej tożsamości, historii i dumy narodowej - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązując do Dnia Flagi RP. Niech ten wyjątkowy dzień skłoni nas do zadumy nad tym, co nas łączy: to historia, miłość do Ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę - dodał.
Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biel i czerwień to symbol naszej tożsamości, historii i dumy narodowej. Te barwy towarzyszą nam przez pokolenia. Biało-czerwoną noszą na ramionach żołnierze Wojska Polskiego, którzy każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa
— napisał szef MON na platformie X.
Niech ten wyjątkowy dzień skłoni nas do zadumy nad tym, co nas łączy – to historia, miłość do Ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę
— podkreślił Kosiniak-Kamysz.
08:50. Z okazji Dnia Flagi RP pokaz unikatowej flagi w Muzeum Lotnictwa Polskiego
Z okazji Dnia Flagi RP w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przez całą sobotę eksponowana będzie flaga lotniskowa Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii z okresu II wojny światowej. Eksponat o wymiarach 350 × 170 cm na co dzień nie jest dostępny dla zwiedzających.
Jak poinformował dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Tomasz Kosecki, oryginalna flaga lotniskowa pokazywana w Hangarze Głównym to najprawdopodobniej jedna z największych takich flag zachowanych do obecnych czasów. Zobaczyć ją można tylko raz w roku – właśnie 2 maja.
Unikatowy eksponat krakowska placówka pozyskała w grudniu 2024 roku jako darowiznę od Aliny Brudnickiej, żony płk. pil. Józefa Brudnickiego. Eksponat ma wymiary 350 × 170 cm i jest najprawdopodobniej jedyną tak dużą flagą zachowaną do czasów obecnych. Używane one były na alianckich lotniskach jako element oznaczenia stref operacyjnych, w których służyli polscy lotnicy walczący o wolność Anglii i swojej ojczyzny.
Według przedstawiciela MLP obecnie znanych jest kilka flag tego typu, głównie w placówkach muzealnych w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, ale są one zazwyczaj o zbliżonych wymiarach, nieprzekraczających 150 cm długości.
Pozyskana flaga składa się z dwóch zszytych ze sobą pasów materiału, białego i Pozyskana flaga składa się z dwóch zszytych ze sobą pasów materiału, białego i czerwonego. Jest zakończona tzw. jaskółczym ogonem. Na części białej (górnej), od strony drzewca, posiada ręcznie namalowaną szachownicę lotniczą oraz godło narodowe.
red/PAP/X/Facebook/wPolsce24
