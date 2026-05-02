2 maja obchodzimy ustanowiony w 2002 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą, a także zainicjowany w 2004 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia prezydent Karol Nawrocki wręczy, na wniosek szefa MON, 12 nominacji na stopnie generalskie i admiralski.
Od 2002 r. 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.
2 maja obchodzimy również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie RP, która ustanowiła to święto, weszła w życie w 2004 roku. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane były także inne barwy.
W Dniu Flagi do szkół mundurowych trafi pierwsze 16 flag państwowych, które powiewały na Pałacu Prezydenckim. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że odbędzie się to w południe podczas uroczystości nominacji generalskich.
Niech żyje Polska!
— napisano na profilu Kancelarii Prezydenta RP, dołączając przy tym zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z dużą flagą.
Flaga jest znakiem ciągłości — od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje
— zaznaczono we wpisie na X KPRP.
Wręczenie nominacji generalskich
30 kwietnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent, na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostaną im wręczone przez prezydenta 2 maja w południe podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
BBN podało, że na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.
Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk Krzysztof Duda, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.
Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.
Szef MON pytany w środę o sprawę nominacji generalskich powiedział, że ich wręczenie jest planowane na 2 maja. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w wojsku zostali powołani dowódcy na stanowiska, które są normalnie stanowiskami generalskimi, a często pełnią je pułkownicy na etatach generalskich.
Ponadto w sobotę rano, w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii i Polaków za Granicą oraz akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP. Planowane jest wystąpienie prezydenta RP.
Następnie głowa państwa weźmie udział w uroczystości podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. W południe, oprócz wręczenia nominacji generalskich, odbędzie się uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim.
Adam Stankiewicz/PAP/X
