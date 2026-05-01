Tragedia w Lesznie! Spadochroniarz uderzył w ziemię przy lądowaniu. Mimo reanimacji 39-latek zmarł

Śmiertelny wypadek spadochroniarza w Lesznie / autor: PAP
Śmiertelny wypadek spadochroniarza w Lesznie / autor: PAP

W wielkopolskim Lesznie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 39-letniego skoczka spadochronowego. Mężczyzna uderzył w ziemie podczas lądowania na lotnisku. Reanimacja trwała 1,5 godziny. Wiadomo, że mężczyzna lądował z otwartym spadochronem.

Oficer prasowa leszczyńskiej policji podkom. Monika Żymełka przekazała PAP, że do wypadku doszło tuż po godz. 11. 39-letni mężczyzna brał udział w komercyjnych skokach na leszczyńskim lotnisku. Podczas lądowania z wysokości około 4 tys. metrów skoczek uderzył o ziemię.

Mężczyzna lądował z otwartym spadochronem

— zaznaczyła policjantka.

Wezwano śmigłowiec LPR

Na miejsce wypadku zadysponowano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo trwającej około 90 minut reanimacji, nie udało się uratować życia mężczyzny.

Dopytywana Żymełka przyznała, że nie ma informacji, czy skoczek miał otwarty główny czy zapasowy spadochron. Zmarły 39-latek był mieszkańcem powiatu wrocławskiego. Przyczyny wypadku ma ustalić prowadzone postępowanie.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

