Senator PiS z Podkarpacia Mieczysław Golba stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Polityk przekroczył dopuszczalną prędkość o 58 km/h. Policja poinformowała, że parlamentarzysta nie zasłaniał się immunitetem.
Toyota poza terenem zabudowanym
Jak powiedziała PAP dziś aspirant sztabowa Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, do zatrzymania doszło 17 kwietnia po godzinie 19.00 w miejscowości Wierzbna.
Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Toyotę, którą kierował 60-letni senator. Pojazd poruszał się z prędkością 128 km/h na drodze poza terenem zabudowanym.
Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 58 km/h. Kierujący został pouczony, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące
— przekazała.
Spieszył się na samolot
Policjantka dodała, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wykroczenie.
Do czasu nadania depeszy PAP nie udało się skontaktować z politykiem. Senator w rozmowie z portalem nowiny24.pl tłumaczył, że spieszył się na samolot.
Mieczysław Golba jest parlamentarzystą od 2005 r. W latach 2005–2011 był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 r. przystąpił do Solidarnej Polski (od 2023 r. działającej pod nazwą Suwerenna Polska), w której pozostawał do października 2024 r. Po rozwiązaniu Suwerennej Polski i jej zjednoczeniu z dotychczasowym koalicjantem ponownie został członkiem PiS.
W latach 2005-2015 Golba sprawował mandat posła na Sejm V, VI oraz VII kadencji. Od 2015 roku nieprzerwanie zasiada w Senacie (IX, X i XI kadencja).
Polityk od lat łączy działalność publiczną z funkcjami w strukturach sportowych. Od 2016 r. jest prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W marcu 2024 r. został wybrany na tę funkcję na kolejną czteroletnią kadencję. W strukturach krajowych w latach 2021-2025 sprawował funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw zagranicznych.
Czytaj także
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759307-senator-pis-bez-prawa-jazdy-nie-zaslanial-sie-immunitetem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.