Policja zabrała senatorowi PiS prawo jazdy. Funkcjonariusze: Polityk nie zasłaniał się immunitetem. Spieszył się na lotnisko

  • Kraj
  • opublikowano:
Mieczysław Golba (z lewej) / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en/Lowdown
Mieczysław Golba (z lewej) / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en/Lowdown

Senator PiS z Podkarpacia Mieczysław Golba stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Polityk przekroczył dopuszczalną prędkość o 58 km/h. Policja poinformowała, że parlamentarzysta nie zasłaniał się immunitetem.

Toyota poza terenem zabudowanym

Jak powiedziała PAP dziś aspirant sztabowa Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, do zatrzymania doszło 17 kwietnia po godzinie 19.00 w miejscowości Wierzbna.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Toyotę, którą kierował 60-letni senator. Pojazd poruszał się z prędkością 128 km/h na drodze poza terenem zabudowanym.

Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 58 km/h. Kierujący został pouczony, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące

— przekazała.

Spieszył się na samolot

Policjantka dodała, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Do czasu nadania depeszy PAP nie udało się skontaktować z politykiem. Senator w rozmowie z portalem nowiny24.pl tłumaczył, że spieszył się na samolot.

Mieczysław Golba jest parlamentarzystą od 2005 r. W latach 2005–2011 był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 r. przystąpił do Solidarnej Polski (od 2023 r. działającej pod nazwą Suwerenna Polska), w której pozostawał do października 2024 r. Po rozwiązaniu Suwerennej Polski i jej zjednoczeniu z dotychczasowym koalicjantem ponownie został członkiem PiS.

W latach 2005-2015 Golba sprawował mandat posła na Sejm V, VI oraz VII kadencji. Od 2015 roku nieprzerwanie zasiada w Senacie (IX, X i XI kadencja).

Polityk od lat łączy działalność publiczną z funkcjami w strukturach sportowych. Od 2016 r. jest prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W marcu 2024 r. został wybrany na tę funkcję na kolejną czteroletnią kadencję. W strukturach krajowych w latach 2021-2025 sprawował funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw zagranicznych.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych