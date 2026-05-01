Balon z doczepionym pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy, odnaleziono dziś rano na terenie zakładu produkcyjnego w gminie Iwkowa (powiat brzeski) w Małopolsce.
Badanie na obecność niebezpiecznych substancji
Zgłoszenie wpłynęło do służb dziś rano. Balon wraz z doczepionym do niego pakunkiem osiadł na terenie firmy w gminie Iwkowa między Brzeskiem a Nowym Sączem w Małopolsce.
Miejsce zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy; na miejscu pracowała policja i straż. Konieczne było m.in. zbadanie, czy w paczkach nie ma substancji niebezpiecznych. Po wykluczeniu zagrożeń balon został zabrany przez policjantów do komendy w Brzesku.
Skąd nadleciał balon?
Mł. asp. Mateusz Lenartowicz z biura prasowego małopolskiej policji przekazał, że w paczce znaleziono papierosy. Jak dodał, obecnie trwa dokładne liczenie zawartości paczki, policja będzie też sprawdzać, skąd nadleciał balon.
SC/PAP
