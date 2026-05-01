Balon przemytniczy znaleziony w Małopolsce. Policja badała jego zawartość na obecność niebezpiecznych substancji

  • Kraj
  • opublikowano:
Znak Strefy Granicznej / autor: Fratria
Balon z doczepionym pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy, odnaleziono dziś rano na terenie zakładu produkcyjnego w gminie Iwkowa (powiat brzeski) w Małopolsce.

Badanie na obecność niebezpiecznych substancji

Zgłoszenie wpłynęło do służb dziś rano. Balon wraz z doczepionym do niego pakunkiem osiadł na terenie firmy w gminie Iwkowa między Brzeskiem a Nowym Sączem w Małopolsce.

Miejsce zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy; na miejscu pracowała policja i straż. Konieczne było m.in. zbadanie, czy w paczkach nie ma substancji niebezpiecznych. Po wykluczeniu zagrożeń balon został zabrany przez policjantów do komendy w Brzesku.

Skąd nadleciał balon?

Mł. asp. Mateusz Lenartowicz z biura prasowego małopolskiej policji przekazał, że w paczce znaleziono papierosy. Jak dodał, obecnie trwa dokładne liczenie zawartości paczki, policja będzie też sprawdzać, skąd nadleciał balon.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych