Prezydent Nawrocki mianował jedenastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i jednego na stopień admiralski

Prezydent Nawrocki mianował nowych generałów i admirała / autor: . EPA/MARCIN OBARA Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent Karol Nawrocki mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski” - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Akty mianowania zostaną im wręczone przez prezydenta 2 maja w południe podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza prezydent mianował 11 oficerów WP na stopnie generalskie i jednego na stopień admiralski.

Nominacje

BBN podało, że na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk. Krzysztof Duda, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.

Akty mianowania - podało BBN - zostaną wręczone przez prezydenta w sobotę, 2 maja, o godz. 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Reakcja szefa MON

Szef MON pytany w środę o sprawę nominacji generalskich powiedział, że ich wręczenie jest planowane na 2 maja. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w wojsku zostali powołani dowódcy na stanowiska, które są normalnie stanowiskami generalskimi, a często pełnią je pułkownicy na etatach generalskich.

Chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Ja swoją listę przestawiłem. Na 2 maja my jesteśmy gotowi. Jeżeli będzie akceptacja prezydenta, premiera, to chciałbym żeby (nominacje były - przyp. PAP) szczególnie dla tych, którzy są na linii, dowodzą określonymi brygadami, dowodzą dywizjami czy są ich zastępcami

— powiedział wówczas Kosiniak-Kamysz.

Adrian Siwek/PAP

