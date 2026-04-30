„Prezydent Karol Nawrocki mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski” - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Akty mianowania zostaną im wręczone przez prezydenta 2 maja w południe podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza prezydent mianował 11 oficerów WP na stopnie generalskie i jednego na stopień admiralski.
Nominacje
BBN podało, że na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.
Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk. Krzysztof Duda, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.
Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.
Akty mianowania - podało BBN - zostaną wręczone przez prezydenta w sobotę, 2 maja, o godz. 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Reakcja szefa MON
Szef MON pytany w środę o sprawę nominacji generalskich powiedział, że ich wręczenie jest planowane na 2 maja. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w wojsku zostali powołani dowódcy na stanowiska, które są normalnie stanowiskami generalskimi, a często pełnią je pułkownicy na etatach generalskich.
Chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Ja swoją listę przestawiłem. Na 2 maja my jesteśmy gotowi. Jeżeli będzie akceptacja prezydenta, premiera, to chciałbym żeby (nominacje były - przyp. PAP) szczególnie dla tych, którzy są na linii, dowodzą określonymi brygadami, dowodzą dywizjami czy są ich zastępcami
— powiedział wówczas Kosiniak-Kamysz.
Adrian Siwek/PAP
