Poseł Łukasz Mejza z Prawa i Sprawiedliwości… chce iść śladem byłego posła PiS Przemysława Czarneckiego i zawalczyć na gali freak figtów. Jego potencjalnym rywalem ma być Jacek Murański - kontrowersyjna postać internetowa, patocelebryta i… „ekspert” premiera Donalda Tuska, na którego ten powoływał się podczas prezydenckiej kampanii wyborczej.
Były poseł PiS Przemysław Czarnecki na gali Prime Show MMA pokonał byłego asystenta Grzegorza Brauna Piotra Korczarowskiego. Czarneckiego wspierał obecny poseł PiS Łukasz Mejza, który najwidoczniej sam zapragnął spróbować swoich szans w ringu.
Walka Mejzy
Według ustaleń portalu rp.pl jego obecność nie była przypadkowa, ponieważ polityk zamierza walczyć w ringu. Powodem ma być jego obawa, że na przyszłych listach PiS-u już się nie znajdzie i traktuje to jako szansę na zarobienie pieniędzy i spożytkowanie sławy.
Są już na końcówce dogadywania kontraktu
— powiedział rozmówca rp.pl.
Jedyną przeszkodą są pieniądze, które chciałby otrzymać Mejza. Po prostu bardzo wysoko się ceni
— dodał.
Mejza zabrał głos
Doniesienia te dla Rp.pl potwierdził sam Mejza.
Szczerze? Rozważam. Dopuszczam taką możliwość… Byłbym pierwszym czynnym posłem w Europie, który wziąłby udział w takim wydarzeniu, więc stawka za walkę musiałaby być adekwatna. Oczywiście całe wydarzenie potraktowałbym charytatywnie. Jeśli mógłbym pomóc ludziom lub schronisku dla zwierząt, wchodząc do oktagonu, to warto to rozważyć
— wskazał.
Teraz, wśród polityków w modzie jest krytykowanie freak fightów. Ale ja tam widzę również dużo dobrych stron. Chociażby pełne młodzieży kluby sportów walki. To właśnie dzięki freak fightom u młodych ludzi nastąpił renesans tych dyscyplin sportowych. Jasne, że jest wiele do zmiany i trzeba freak fighty uregulować ustawowo, ale nie zgadzam się na bezpardonową krytykę. A najśmieszniejsze jest to, że najbardziej krytykują politycy Lewicy, którzy mają w partii Roberta Biedronia, który tłukł własną mamę. Hipokryzja głębsza niż deficyt intelektualny Treli. To ja zdecydowanie wolę freak fighty
— stwierdził.
„Ekspert” Tuska
Według ustaleń Rp.pl jego rywalem miałby być patocelebryta Jacek Murański. W świecie politycznym znany jest z tego, że to on… okazał się źródłem premiera Donalda Tuska dotyczącym oskarżeń wobec Karola Nawrockiego podczas brutalnej kampanii wyborczej.
Zdaniem wielu ekspertów kompromitujące powołanie się przez Tuska na doniesienia Murańskiego znanego z licznych konfabulacji na antenie Polsat News w znacznym stopniu wpłynęło na zwycięstwo prezydenta Karola Nawrockiego.
as/Rp.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759081-posel-mejza-zawalczy-na-gali-freak-fightow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.