"Homomałżeństwa" wprowadzane tylnymi drzwiami. Sąd zalegalizował kolejny związek osób tej samej płci. Tym razem dwóch kobiet

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sąd zalegalizował kolejne "homo-małżeństwo" / autor: Fratria

Kolejny raz w Polsce „homomałżeństwa” wprowadzane są wyrokiem sądu! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podjął bulwersującą decyzję i nakazał wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu ślubu dwóch kobiet zawartego w Portugalii. Tym samym uchylił decyzje o odmowie tego wpisu wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego i wojewodę lubelskiego.

WSA w Lublinie rozpatrywał skargę dwóch kobiet, którym odmówiono transkrypcji aktu ich ślubu, czyli przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru.

Decyzja sądu

Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Wyznaczył na to termin 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku.

Kierownik USC w Lublinie w październiku 2023 r. odmówił wpisania aktu ślubu do krajowych ksiąg stanu cywilnego. Decyzję tę kobiety zaskarżyły do wojewody lubelskiego, który 6 grudnia 2023 r. utrzymał ją w mocy. Wtedy kobiety złożyły skargę do sądu administracyjnego.

Wyroki

Sąd w Lublinie przy wydaniu orzeczenia powoływał się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydane w podobnej sprawie dotyczącej transkrypcji aktu ślubu dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech. Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje takich związków. NSA zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych