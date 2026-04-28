Kolejny raz w Polsce „homomałżeństwa” wprowadzane są wyrokiem sądu! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podjął bulwersującą decyzję i nakazał wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu ślubu dwóch kobiet zawartego w Portugalii. Tym samym uchylił decyzje o odmowie tego wpisu wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego i wojewodę lubelskiego.
WSA w Lublinie rozpatrywał skargę dwóch kobiet, którym odmówiono transkrypcji aktu ich ślubu, czyli przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru.
Decyzja sądu
Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Wyznaczył na to termin 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku.
Kierownik USC w Lublinie w październiku 2023 r. odmówił wpisania aktu ślubu do krajowych ksiąg stanu cywilnego. Decyzję tę kobiety zaskarżyły do wojewody lubelskiego, który 6 grudnia 2023 r. utrzymał ją w mocy. Wtedy kobiety złożyły skargę do sądu administracyjnego.
Wyroki
Sąd w Lublinie przy wydaniu orzeczenia powoływał się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydane w podobnej sprawie dotyczącej transkrypcji aktu ślubu dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech. Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje takich związków. NSA zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego.
Adrian Siwek/PAP
