Zbliża się majówka. Jaka czeka nas pogoda? Zapowiedzi są optymistyczne. "Z każdym dniem temperatura będzie wzrastać"

autor: Fratria
Majówka zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Z każdym dniem temperatura będzie wzrastać – poinformowała PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. W sobotę i niedzielę w niemal całym kraju będzie powyżej 20 st. C, a na zachodzie i w centrum nawet 28 st. C.

Dorota Pacocha przekazała, że obecne modele prognozy średnioterminowej pokazują, że tegoroczna majówka będzie wyjątkowo ciepła i słoneczna, bo od zachodu napłynie do nas cieplejsze powietrze.

Piątek, 1 maja, będzie najchłodniejszym ze wszystkich dni majówki. W prawie całym kraju będzie słonecznie i bez opadów. Jedynie na południu pojawi się więcej chmur – tam możliwe również lekkie opady deszczu ze śniegiem – szczególnie wysoko w górach. Temperatura maksymalna wyniesie 15-17 st. C na północy i północnym wschodzie, około 16-18 w centrum i na południu. W zachodniej połowie kraju termometry wskażą do 21 st. C.

W sobotę, 2 maja, w całym kraju bezchmurnie i bez opadów. Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie powyżej 20 st. C. Chłodniej na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich – około 18 st. C, a najcieplej w centrum i na zachodzie – od 24 do 27 st. C.

Ostatni dzień majówki również zapowiada się słonecznie na przeważającym obszarze kraju. Nieco więcej chmur może pojawić się jedynie na Wybrzeżu, a na zachodzie spodziewane są przelotne opady deszczu

— powiedziała Pacocha.

Na pozostałych obszarach w niedzielę, 3 maja, będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach w dalszym ciągu powyżej 20 stopni, jedynie nad morzem chłodniej – około 15-18 st. C. Na zachodzie i w centrum natomiast nawet około 26-28 st. C, między 24 a 25 st. C na północy, a na wschodzie i południu – do 23 st. C.

Synoptyczka przekazała też, że po majówce spodziewana jest zmiana w pogodzie. Dodała, że będzie to spowodowane w dużej mierze napływem do Polski strefy opadów.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

