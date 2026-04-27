Presja narasta! Coraz więcej prób przerzutu migrantów przez polsko-litewską granicę. Straż Graniczna alarmuje

Rośnie liczba prób przerzutu migrantów przez litewsko-polską granicę / autor: @podlaski_sg

Rośnie liczba prób przerzutu migrantów przez litewsko-polską granicę - wynika z danych Podlaskiego Oddziału SG. Patrole zatrzymują tzw. kurierów przewożących nawet do dwudziestu osób w busach. Od początku roku w ramach readmisji przekazano stronie litewskiej 174 cudzoziemców.

Podsumowując miniony weekend, Podlaski Oddział SG poinformował w poniedziałek, że na granicy z Litwą - wewnętrznej granicy UE - zatrzymano siedemnastu migrantów. Czterech z nich (wszyscy to Somalijczycy) przeszło przez tę granicę pieszo, zatrzymani zostali w okolicach Rutki-Tartak przez wspólny patrol SG i WOT.

Trzynaście osób wiózł w busie 46-letni kierowca pochodzący z Ukrainy. Pojazd został zatrzymany do kontroli w gminie Suwałki. Okazało się, że tzw. kurier wiezie dziewięciu Somalijczyków, dwóch Etiopczyków, Algierczyka i Tunezyjczyka - żaden z nich nie miał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

Kierowca odpowie za pomoc w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy; migranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji.

Presja narasta

W ubiegłym tygodniu inny kurier wiózł w busie dwadzieścia osób. Kierowcą był również Ukrainiec; zatrzymany koło Szypliszek 32-latek wiózł grupę obywateli Somalii. Do kontroli został też zatrzymany też np. kierowca pochodzący z Armenii, który kierował się do lokalizacji, gdzie Straż Graniczna zastała dwunastu nielegalnych migrantów - Somalijczyków i Sudańczyka.

Straż Graniczna zwraca uwagę, że często zatrzymywani są podczas takich prób cudzoziemcy, przebywający w ośrodkach np. na Łotwie, którzy nie mają dokumentów pozwalających im na przekroczenie granicy i pobyt w Polsce.

Od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 25 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski. W ramach readmisji stronie litewskiej przekazano łącznie 174 cudzoziemców.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

