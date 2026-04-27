Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla 15 województw, wolne od alertów jest tylko województwo opolskie.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami zaczną obowiązywać od godz. 22. w poniedziałek i potrwają do godz. 7. we wtorek.
Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla całego woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz dla części woj. lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.
Spadek temperatury do nawet minus 4 st. C
IMGW informuje że na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od minus 1 do minus 4 st. C, przy gruncie od minus 3 do minus 6 st. C.
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Adam Stankiewicz/PAP/X
