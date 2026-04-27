Kary cielesne przyjmowały postać uderzenia otwartą dłonią w kark i były stosowane wobec podchorążych za niewielkie uchybienia. Status pokrzywdzonego przyznano dotychczas 22 podchorążym - informuje „Rzeczpospolita”. W murach uczelni dochodziło do stosowania kar cielesnych wobec podchorążych przez oficera, dowódcę kompanii. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte 11 kwietnia 2025 r. w Dziale do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna.
Ówczesnemu dowódcy kompanii, w której służyli pokrzywdzeni podchorążowie, przedstawiono łącznie 22 zarzuty - poinformował „Rzeczpospolitą” płk. Bartosz Okoniewski zastępcy Prokuratora Okręgowego ds. wojskowych w Poznaniu
Przywołane przez prokuratora przepisy dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia podwładnego. Czyn taki jest zagrożony karą aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku kary umyślnej sąd może orzec środek karny w postaci wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradacji, o ile sprawca rażąco nadużył uprawnień.
Sprawa fali w AWL jest znana od dłuższego czasu.
Najwięcej studentów mojego rocznika odeszło już po miesiącu. Większość nie wytrzymała psychicznie. Szkolenie prowadzą bowiem studenci trzeciego roku i może nie jest to klasyczna „fala”, ale jest ciężko
— powiedział „Rzeczpospolitej” jeden ze studentów wrocławskiej uczelni.
Gazeta pisze, że na studenckiej grupie na Facebooku można zobaczyć m.in. filmik o tym, jak oficer upokarza młodego żołnierza za to, że nie chciał spać w nocy – o godz. 16 każe mu wynieść łóżko polowe przed budynek, przebrać się w piżamę i spać.
Reakcja rzeczniczki prasowej
Major Roksana Borowska, rzeczniczka prasowa AWL, poinformowała, że „władze uczelni niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach odsunęły wykładowcę od prowadzenia zajęć ze studentami i został on zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych”.
Ze wspomnianym wykładowcą przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, a na żądanie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej rektor AWL wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec oficera. Od listopada 2025 r. wykładowca jest zawieszony w czynnościach służbowych do zakończenia postępowania wyjaśniającego - czytamy „Rz”.
Dochodzenie jest w toku – poinformował „Rz” śledczy płk.Bartosz Okoniewski, zastępca Prokuratora Okręgowego ds. wojskowych w Poznaniu.
PAP/mly
