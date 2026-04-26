Tragedia była blisko! Sarna wybiegła przed maskę pędzącego na sygnale radiowozu. Policjanci dachowali w lesie

Wypadek radiowozu / autor: Policja
Dziś rano na zalesionym odcinku drogi łączącej Kielce z Zagnańskiem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem radiowozu. Policjanci jechali na sygnale do interwencji, gdy na jezdnię nagle wbiegła sarna.

Dachowanie radiowozu

Funkcjonariusze próbowali uniknąć zderzenia. Kierowca wykonał gwałtowny manewr, w wyniku którego stracił panowanie nad pojazdem. Radiowóz zjechał z drogi i dachował. Obaj policjanci zostali przetransportowani do szpitala, gdzie stwierdzono u nich ogólne potłuczenia.

Do zdarzenia doszło w rejonie Jaworza około godziny 6:20. Jak przekazała policja, funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Kielcach jechali oznakowanym volkswagenem na pilną interwencję w kierunku Tumlina, korzystając z sygnałów uprzywilejowania.

Utrudnienia w ruchu

W wyniku wypadku droga w stronę Zagnańska została częściowo zablokowana. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i prowadziły działania porządkowe, co spowodowało utrudnienia w ruchu.

Obaj policjanci zostali przebadani na obecność alkoholu — byli trzeźwi.

SC/www.se.pl

