Dziś rano na zalesionym odcinku drogi łączącej Kielce z Zagnańskiem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem radiowozu. Policjanci jechali na sygnale do interwencji, gdy na jezdnię nagle wbiegła sarna.
Dachowanie radiowozu
Funkcjonariusze próbowali uniknąć zderzenia. Kierowca wykonał gwałtowny manewr, w wyniku którego stracił panowanie nad pojazdem. Radiowóz zjechał z drogi i dachował. Obaj policjanci zostali przetransportowani do szpitala, gdzie stwierdzono u nich ogólne potłuczenia.
Do zdarzenia doszło w rejonie Jaworza około godziny 6:20. Jak przekazała policja, funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Kielcach jechali oznakowanym volkswagenem na pilną interwencję w kierunku Tumlina, korzystając z sygnałów uprzywilejowania.
Utrudnienia w ruchu
W wyniku wypadku droga w stronę Zagnańska została częściowo zablokowana. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i prowadziły działania porządkowe, co spowodowało utrudnienia w ruchu.
Obaj policjanci zostali przebadani na obecność alkoholu — byli trzeźwi.
Czytaj także
SC/www.se.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758906-sarna-przed-maska-radiowozu-na-sygnale-policjanci-dachowali
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.