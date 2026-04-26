„Jutro pogoda zmieni się o tyle, że we wschodniej części kraju również będzie więcej słońca, pogodnie także na zachodzie i w centrum, trochę więcej chmur nadal na północnym wschodzie i tam też w ciągu dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu, niewykluczony deszcz ze śniegiem” - poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. W nadchodzącym tygodniu prognozowane są przymrozki, alert dotyczy całej Polski.
Według synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś w zachodniej części kraju będzie pogodnie, a w centrum i na wschodzie wystąpi zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz z silnym, porywistym wiatrem. Miejscami także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Możliwe krótkotrwałe burze.
Ta pogoda do końca dnia się nie zmieni, nadal będzie podział na zdecydowanie pogodną zachodnią część, a w centrum i na wschodzie wystąpią przelotne i mieszane opady
— powiedział Makarewicz.
W ciągu dnia możliwe burze na wybrzeżu, temperatura wyniesie tam około 8 st. C. Na Suwalszczyźnie 6 st. C, a na wschodnich krańcach kraju od 6 do 9 st. C. W centrum temperatura od 9 do 11 st. C, na zachodzie do 13 st. C. W całym kraju porywisty wiatr, najsłabszy na zachodzie. We wschodniej części kraju porywy wiatru do 70-75 km/h.
„Niewykluczony deszcz ze śniegiem”
Jak poinformował synoptyk, w nocy z niedzieli na poniedziałek w związku z arktycznym powietrzem w całym kraju wystąpią przymrozki. W centralnej i wschodniej Polsce temperatura do minus 3 st. C, przy gruncie do minus 6 st. C. W obszarach podgórskich spadki temperatury do minus 4 st. C, przy gruncie do minus 8 st. C. Wiatr porywisty na krańcach północnych i północno-wschodnich, do 45-50 km/h. Na krańcach północno-wschodnich przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
W poniedziałek pogoda zmieni się o tyle, że we wschodniej części kraju również będzie więcej słońca, pogodnie także na zachodzie i w centrum, trochę więcej chmur nadal na północnym wschodzie i tam też w ciągu dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu, niewykluczony deszcz ze śniegiem
— powiedział Makarewicz.
W całym kraju wiatr umiarkowany, północno-wschodni; na wschodzie porywisty. Temperatura 8 do 10 st. C na wybrzeżu. Na północnym wschodzie około 9 st. C, w centrum około 13 st. C; miejscami na południu i na zachodzie około 15 st. C.
Przymrozki w całej Polsce
Jutro w nocy w całym kraju przymrozki. Pogodnie i bez opadów, więcej chmur na południu. Na południu i na zachodzie temperatura od 1 do 3 st. C, nad morzem od 0 do 2 st. C.
We wtorek cały czas się utrzyma się ten sam podział, najchłodniej na wschodzie i północnym wschodzie, najcieplej na zachodzie
— poinformował synoptyk.
W północno-wschodniej części kraju zachmurzenie okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Najchłodniej na wybrzeżu i na północnym wschodzie, od 7 do 8 st. C, w centrum 10-12 st. C, na południu i zachodzie 12-13 st. C.
