W środę 29 kwietnia w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb posła Łukasza Litewki. Ostatnie pożegnanie 36-letniego parlamentarzysty, który zginął tragicznie 23 kwietnia będzie mieć charakter państwowy.
Jak podał w portalu społecznościowym prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po nabożeństwie zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny.
Tragiczna śmierć parlamentarzysty
Informację o państwowym charakterze pochówku przekazała Kancelaria Sejmu, co jest związane ze sprawowaniem przez zmarłego mandatu poselskiego. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Chęcińskiego, szczegółowe informacje dotyczące organizacji uroczystości będą przekazywane w kolejnych komunikatach.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek 23 kwietnia około godz. 13. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował wczoraj przed południem o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Tymczasowe aresztowanie jest warunkowe - w przypadku wpłaty 40 tys. zł poręczenia majątkowego podejrzany będzie miał prawo opuścić areszt i zostanie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Prokurator z początkiem przyszłego tygodnia podejmie decyzję, czy zaskarżone zostanie orzeczenie sądu o zastosowaniu aresztu warunkowego wobec 57-latka.
Działalność charytatywna Łukasza Litewki
Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.
Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy. W wyborach z 2023 r., choć startował z ostatniego miejsca na liście Lewicy, Łukasz Litewka zdobył więcej głosów niż Włodzimierz Czarzasty startujący z „jedynki”. 0twarcie mówił o swojej wierze. Cieszył się sympatią wielu polityków i środowisk, bez względu na ich poglądy.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/758890-29-kwietnia-w-sosnowcu-ostatnie-pozegnanie-lukasza-litewki
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.