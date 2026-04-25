Nagroda za informacje? Prokuratura sprzeciwiła się inicjatywie "Dody" ws. Litewki! Proszę o zaniechanie jakichkolwiek prób identyfikacji

Prokuratura sprzeciwiła się inicjatywie Dody ws. Litewki
Prokuraturze nie spodobała się inicjatywa Doroty „Dody” Rabczewskiej ws. nagrody za informacje o sprawcy śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki. „Bardzo proszę opinię publiczną o zaniechanie jakichkolwiek prób identyfikacji tego mężczyzny, nawiązywania z nim kontaktu, dokonywania samosądu lub osądzania na własną rękę” - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian, w rozmowie z „Faktem”.

Dorota „Doda” Rabczewska nie wierzy w przypadkową śmierć posła Łukasza Litewki. Zamieściła ona w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym oferowała nagrodę finansową za informacje o sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Lewicy.

Chciałabym przeznaczyć nagrodę - 25 000 zł dla osoby, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego człowieka, który zabił Łukasza

— powiedziała.

Apel prokuratury

Inicjatywa ta nie spodobała się prokuraturze.

Bardzo proszę opinię publiczną o zaniechanie jakichkolwiek prób identyfikacji tego mężczyzny, nawiązywania z nim kontaktu, dokonywania samosądu lub osądzania na własną rękę

— wskazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian, w rozmowie z „Faktem”.

Areszt

Przypominamy, że Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian, sąd wydał postanowienie o areszcie podejrzanego na okres trzech miesięcy, czyli do 22 lipca, zastrzegając jednocześnie możliwość jego zmiany na środki wolnościowe.

Decyzja sądu ma charakter warunkowy, co oznacza, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni od wydania postanowienia wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty, izolacyjny środek zapobiegawczy zostanie uchylony, a mężczyzna zostanie objęty dozorem policji połączonym z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce oraz zakazem opuszczania kraju.

Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna mając świadomość grożących mu sankcji może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się

— podkreślił prok. Kilian.

